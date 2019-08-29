تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. ”مسلسل نيمار“ ينتظر الحلقة الأخيرة.. وريال مدريد يبتعد عن البرازيلي من أجل مبابي

أقل من 4 أيام ويسدل الستار على سوق الانتقالات الصيفية، التي يترقب متابعوها ما ستسفر عنه الساعات الأخيرة في المسلسل الدرامي ”العملية نيمار”، والذي تميز بالإثارة أحيانًا، وبالملل في أحيان أخرى، انتظارًا لتفاصيل الحلقة الأخيرة التي ستكتب النهاية قبل يوم 2 سبتمبر المقبل، موعد إغلاق الميركاتو الصيفي.

مسلسل نيمار في موناكو

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو متواجد بالفعل في إمارة موناكو لحضور قرعة دوري أبطال أوروبا من جهة، ولعقد لقاء قمة مع القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، من أجل وضع اللمسات النهائية على صفقة نيمار.

وأضافت في تقرير نشرته، اليوم الخميس، أن قمة بارتوميو – الخليفي، يمكن أن تحرك المياه الراكدة قبل 4 أيام فقط على إغلاق سوق الانتقالات التي تنتهي يوم 2 سبتمبر المقبل.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، أجرى اتصالًا هاتفيًا بالفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، لإقناعه بالرحيل إلى الـ“بي إس جي“، في إطار الصفقة التبادلية والتي تتضمن انتقال نيمار إلى البلوغرانا.

ويأتي هذا الاتصال في ظل العلاقات القوية بين الطرفين، حيث كان توخيل مدربًا لنادي بروسيا دورتموند الألماني، الذي شهد انطلاقة ديمبلي، قبل رحيله إلى برشلونة في صيف 2017.

وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمال إبرام صفقة تبادلية تتضمن انتقال ديمبلي والكرواتي إيفان راكيتيتش إلى باريس سان جيرمان، مقابل انتقال نيمار إلى برشلونة، إلا أن تقارير أخرى قالت إن بطل فرنسا رفض الصفقات التبادلية وطلب 170 مليون يورو لبيع نيمار.

حلم مبابي

وليس ببعيد عن صفقة نيمار، قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن عدم تعاقد ريال مدريد مع البرازيلي الدولي يفتح الباب على مصراعيه أمام الصفقة المرتقبة في النادي الملكي، وهي ضم المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن انتقال نيمار إلى ريال مدريد كان يعني بشكل مباشر استحالة إتمام التعاقد مع مبابي، الهدف الأكبر للميرينغي في المستقبل القريب.

وأكدت ”أس“ المقربة من الإدارة المدريدية أن مسؤولي الريال قرروا الابتعاد عن صفقة نيمار، ومراقبة الموقف من بعيد، لأنهم يعلمون جيدًا أن مبابي هو صفقة المستقبل المرتقبة في الميرينغي، ولن يكون منطقيًا أن يقوم باريس سان جيرمان بالاستغناء عن نجميه نيمار ومبابي للريال.

وتابعت: ”من الآن بدأ مسؤولو ريال مدريد في وضع خطة ضم مبابي خلال صيف 2020، وسوف يستغلون الموقف لصالحهم تمامًا، لأن عقد اللاعب ينتهي مع باريس سان جيرمان في عام 2022، وبالتالي فإن الموسم المقبل سيكون المثالي بالنسبة لكلا الناديين لإتمام الصفقة“.

غارة فرنانديز

كشفت تقارير صحفية الغارة المفاجئة التي شنها نادي ريال مدريد في الساعات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، التي تنتهي يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن مسؤولي ريال مدريد يتفاوضون حاليًا مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي لضم لاعب الوسط المهاجم برونو فرنانديز إلى صفوف النادي الملكي، قبل إغلاق الميركاتو.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن مسؤولي الريال أجروا اتصالات مكثفة مع البرتغالي خورخي مينديز، وكيل اللاعبين الشهير، الذي يلعب دور الوسيط لصالح ريال مدريد، لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، مع اقتراب الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات.

وأكدت أن إدارة ريال مدريد أصابها الإحباط نتيجة رفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مجرد التفاوض حول صفقة الفرنسي بول بوغبا، وبالتالي فقد قررت الدخول في ”العملية فرنانديز“، كي يكون النجم البرتغالي بديلًا لـ“بوغبا“ في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال.

وتابعت الصحيفة: ”هناك احتمالات للتعاقد مع لاعبين آخرين مثل الهولندي فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، والدنماركي إريكسن نجم وسط توتنهام، ومارك روكا لاعب إسبانيول، ولكن فرنانديز اقتحم الترشيحات بقوة في الساعات الأخيرة“.

وقالت إن مسؤولي سبورتنغ لشبونة طلبوا الحصول على 100 مليون يورو لبيع فرنانديز، ولكن إدارة ريال مدريد تعلم أنها تستطيع حسم الأمور بمقابل لا يزيد على 80 مليون يورو.

صفقة راكيتيتش

قالت تقارير صحفية إن عملاقي إيطاليا يوفنتوس وإنتر ميلان يراقبان عن كثب الموقف النهائي للكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش في نادي برشلونة الإسباني، في ظل التقارير التي تشير إلى احتمالية رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار صفقة تبادلية لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشارت صحيفة ”توتو سبورت“ إلى أن الرغبة في ضم راكيتيتش إلى يوفنتوس أو إنتر ميلان ليست جديدة على الإطلاق، فكلا الناديين يريدان ضم اللاعب منذ فترة، إلا أن التطورات الأخيرة، ودخول راكيتيتش في مفاوضات تبادلية لضم نيمار، أثار اهتمام الناديين مجددًا، خاصة أن استعداد برشلونة للتخلي عن الكرواتي الدولي يعني أنه لن يلعب دورًا أساسيًا في تشكيل الفريق هذا الموسم.

وجاء انضمام الهولندي فرانكي دي يونغ من نادي أياكس أمستردام إلى برشلونة ليُضعف فرص راكيتيتش في الاستمرار بالتشكيلة الأساسية للمدرب إرنستو فالفيردي.

وخرج راكيتيتش من تشكيلة برشلونة الأساسية والاحتياطية في مباراة ريال بيتيس الأخيرة التي انتهت لصالح البلوغرانا 5-2 على ملعب ”كامب نو“، كما شارك في الشوط الثاني من مباراة أتلتيك بلباو الافتتاحية في الدوري الإسباني، الليغا، والتي خسرها البارسا بهدف قاتل في نهاية اللقاء.

وأكدت أن الإنتر هو الأكثر رغبة في ضم راكيتيتش، خاصة أن النيراتزوري كان يريد ضم مواطنه لوكا مودريتش من ريال مدريد، ولكن المحاولات باءت بالفشل، وبالتالي فإن بيبي ماروتا رئيس النادي يرغب في حسم الصفقة خلال الساعات المقبلة، مستغلًا إحساس اللاعب بأن برشلونة لا يريد استمراره.

وتابعت: ”يوفنتوس أيضًا يريد راكيتيتش، وتفاوض مع برشلونة لإبرام صفقة تبادلية تتضمن الألماني إيمري تشان، ولكن البارسا رفض العرض، ويمكن أن تشهد الساعات الأخيرة من الميركاتو تطورات جديدة، خاصة مع التقارير التي أشارت إلى رفض باريس سان جيرمان للعروض التبادلية في صفقة نيمار“.

ليفربول يرفض عرض روما

قالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي ليفربول رفض عرض روما لاستعارة المدافع الكرواتي ديان لوفرين، مع خيار إلزامي بشراء اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة.

وعاد روما للتفاوض مع لوفرين، بعد الفشل في التوصل لاتفاق مع دانييلي روغاني مدافع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ اليوم الخميس، إن باولو فونسيكا المدير الفني لروما يريد ضم قلب دفاع؛ لتعويض رحيل اليوناني كوستاس مانولاس الذي انضم إلى نابولي.

ولكن مسؤولي ليفربول اعترضوا على مبدأ الإعارة، وطلبوا إتمام الصفقة عن طريق البيع النهائي، أو وجود شرط إلزامي ببيع لوفرين الصيف المقبل، وهو ما تحفظت عليه إدارة روما، التي تشعر بالقلق إزاء عدم مشاركة الدولي الكرواتي في المباريات منذ فترة.