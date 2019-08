رسميًا.. الهولندي فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في أوروبا

اختير النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي 2018/2019، في الحفل الذي أقامه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ في إمارة موناكو الفرنسية.

وتفوق فان دايك على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

وأسهم فان دايك بفوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، كما احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن البطل مانشستر سيتي.

وهذه المرة الأولى التي ينال فيها ”فان دايك“ جائزة أفضل لاعب في أوروبا، علمًا بأنه انضم إلى ليفربول في يناير 2018.

وشارك فان دايك في 50 مباراة الموسم الماضي مع ليفربول، سجل فيها 6 أهداف وصنع 4، كما صعد مع منتخب هولندا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية حيث خسر 0/ 1أمام البرتغال.

كما فازت لوسي برونز مدافعة ليون ومنتخب إنجلترا بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا، متفوقة على النرويجية أدا هيجربرج والفرنسية أماندين هنري

