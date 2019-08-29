ليونيل ميسي أفضل مهاجم وفيرجيل فان دايك أفضل مدافع وأليسون باكير أحسن حارس في أوروبا للموسم 2018/2019

اختير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، أفضل مهاجم في العالم.

وتفوق ميسي على السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوقنتوس.

كما اختير الحارس البرازيلي أليسون باكير لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أفضل حارس في أوروبا للموسم الماضي 2018/2019.

وتفوق باكير على الألماني مارك آندريه تير شتيغن حارس برشلونة، والفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام).

وأسهم باكير في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، كما احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن البطل مانشستر سيتي.

كما نال الهولندي فيرجيل فان دايك جائزة أفضل مدافع في أوروبا للموسم 2018/2019.

وشارك باكير، البالغ من العمر 26 عامًا، في 51 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي، استقبل فيها 34 هدفًا، وحافظ على نظافة مرماه في 27 مباراة.