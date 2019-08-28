أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: كريستيانو رونالدو في إعلان جديد.. وروني يرد على الصحافة الإنجليزية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بنجامين ميندي يدعم فريق السيدات

نشر بنجامين ميندي، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر صفحته الشخصية وجه خلاله رسالة دعم لفريق السيدات بالنادي، قبل اللقاء المقبل أمام مانشستر يونايتد، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”حظ سعيد للسيدات“.

لوكاس مورا: سنواجه آرسنال بشكل جديد

نشر لوكاس مورا، لاعب نادي توتنهام، ما ذكرته الصفحة الرسمية للنادي عن اللقاء المقبل أمام نادي آرسنال بالدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب قائلًا: ”الأسبوع القادم مقابلة بشكل جديد مع توتنهام“.

رونالدو في إعلان لأحد المراكز الطبية

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، فيديو له عبر صفحته الشخصية كدعاية لأحد المراكز الطبية، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”في اليوم الآخر كان من دواعي سروري التحدث مع الفريق بأكمله، وأنا على ثقة، إذا كنت تعاني من الثعلبة“.

واين روني يرد بقوة على الصحافة الإنجليزية

حرص واين روني، مدرب نادي ديربي كونتي الإنجليزي، على الرد على ما ذكرته جريدة صن الإنجليزية عن علاقته بإحدى الفتيات، حيث نشر اللاعب صورة للخبر الذي ذكرته الجريدة وعلق اللاعب قائلًا: ”كفى“.

سيرجي روبيرتو يتابع دوري السلة الأمريكي

نشر سيرجي روبيرتو، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة من الصفحة الرسمية لدوري كرة السلة الأمريكي الـ“nba“, ويعد روبيرتو من أكثر لاعبي برشلونة تعلقًا ومتابعة للدوري الأمريكي لكرة السلة.

توماس مولر يتذكر لحظات التتويج

نشر توماس مولر، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، صورة له برفقة زملائه من احتفالات الفوز بالدوري الألماني الموسم الماضي، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلً: ”كان ترحيبًا حارًا من المشجعين في مستشارية الدولة البافارية“.

صامويل أومتيتي في تدريبات برشلونة

نشر الفرنسي صامويل أومتيتي، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق، كإشارة إلى بقائه حتى الآن داخل جدران النادي الكتالوني، بعدما ترددت أنباء قوية عن إمكانية رحيله عن نادي برشلونة.

بيرنارديسكي يواصل استعداداته

نشر فيديريكو بيرنارديسكي، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات اليوفي، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”تدريبات اليوفي“، حيث يواصل اللاعب استعداداته لتقديم مستوى جيد مع فريق السيدة العجوز.

هيكتور بيليرين في الدنمارك

نشر هيكتور بيليرين، لاعب نادي الآرسنال الإنجليزي، صورًا له من منزله بالدنمارك وعلق اللاعب: ”أغسطس 2019 في الدنمارك“.

هشام بوداوي يشكر رئيس الاتحاد الجزائري

نشر هشام بوداوي، لاعب نادي بارادو الجزائري، صورة له عبر صفحته الشخصية، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”أتقدم بجزيل الشكر لأكاديمية بارادو على كل شيء وفرته لي حتى أصبحت في هذا المستوى، كما أشكر خيرالدين زطشي على كل ما قدمه لي“.