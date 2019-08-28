أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: صفقة نيمار ”تعود إلى الخلف“.. وباريس سان جيرمان يخرجه من الحسابات

عادت الأمور إلى نقطة الصفر مرة أخرى في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أقل من 5 أيام على نهاية فترة الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، وهذه المرة بسبب نادي برشلونة الإسباني، الذي يرغب في استعادة اللاعب إلى صفوفه بعد عامين على رحيله.

الجديد في العملية نيمار

ويأتي تعثر الصفقة هذه المرة نتيجة فشل نادي برشلونة حتى الآن في إقناع لاعبيه الفرنسي عثمان ديمبلي، والكرواتي إيفان راكيتيتش، بالدخول في صفقة تبادلية مع نيمار.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية المقربة من برشلونة إن قادة النادي اجتمعوا، اليوم الأربعاء، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو لمناقشة الإستراتيجية التي يجب اتباعها، بعد اجتماع باريس مع مسؤولي باريس سان جيرمان في ظل رفض ديمبلي وراكيتيتش الدخول في صفقة تبادلية تعيد نيمار إلى النادي الكتالوني.

ورغم المشاعر الطيبة التي ظهرت خلال اجتماع باريس وتصريح خافيير بورداس رئيس وفد برشلونة عقب الاجتماع قائلًا:“نحن أقرب“، إلا أن برشلونة غير متفائل للغاية بشأن إتمام الصفقة، رغم تحقيق تقدم في العلاقة مع النادي الباريسي بسبب رفض ديمبلي وراكيتيتش.

وقالت الصحيفة ذاتها إن اجتماع، اليوم الأربعاء، تم خلاله تحليل جميع الخيارات ودراسة صيغ بديلة لإقناع باريس سان جيرمان، مع التأكيد على أن النادي ليس على استعداد لدفع 170 مليون يورو نقدًا مثلما طلب سان جيرمان، إذ تضم جميع مقترحات برشلونة لإتمام الصفقة ضم لاعبين حتى لو لم يتم ذلك حاليًا.

وتناول الاجتماع أيضًا تصريحات موسى سيسوكو وكيل أعمال ديمبلي، التي اجتمع مع أبيدال، يوم الجمعة الماضي، حيث أكد لوسائل إعلام فرنسية أن ديمبلي لن يكون ضمن أي صفقة تبادلية ولن يرحل عن برشلونة.

وقال سيسوكو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن ديمبلي سيبقى في برشلونة“:ألف في المئة“، وقال لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن صفقة نيمار ”لا تهمنا“.

ويبدو أن دور توماس توخيل، المدير الفني لسان جيرمان مهم للغاية، لإقناع ديمبلي بأنه عنصر أساس في مشروعه بباريس سان جيرمان، ويجب أن يشرح لعثمان أنه يحبه ويقنعه بأن أفضل شيء بالنسبة له هو الانضمام إلى سان جيرمان بعد أن تدرب تحت قيادته في بوروسيا دورتموند موسم 2016 – 2017.

وفي نفس السياق، أشارت الصحيفة إلى أن نيمار لعب دورًا كبيرًا في إيجابية المفاوضات، ففي الوقت الذي كان برشلونة ينتظر فيه إعلانًا رسميًا من اللاعب برغبته في العودة إلى البلوغرانا، كان البرازيلي الدولي يضغط بشدة على مسؤولي باريس سان جيرمان، حيث أوضح لهم بشكل قاطع أنه يريد العودة إلى البارسا ولا يرغب في الاستمرار ضمن الفريق الباريسي، وهو ما عزز موقف البلوغرانا كثيرًا خلال المباحثات، ووضع سان جيرمان في الموقف الأضعف.

ديبالا وإيكاردي

وفي نفس الوقت، فإن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يبدو أنه لن ينتظر رد برشلونة على صفقة نيمار، على اعتبار أن اللاعب نفسه لم يعد راغبًا في البقاء برفقة الـ“بي إس جي“.

وقالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية إن مسؤولي النادي العاصمي بدأوا بالفعل مرحلة الحياة ما بعد نيمار، ودخلوا في محاولات جادة لضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، أو مواطنه باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وأشارت إلى أن مستقبل إيكاردي في الإنتر أصبح منتهيًا، كون المدرب أنطونيو كونتي لا يضعه ضمن حساباته برفقة الفريق على الإطلاق، وأعلن رفضه بقاء اللاعب، كما أن ديبالا يعاني منذ الموسم الماضي في صفوف اليوفي، وكان قريبًا للرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا، وهو ما يفتح الباب أمام انتقاله إلى سان جيرمان.

صفقة سانشيز

وصل التشيلي ألكسيس سانشيز، إلى مدينة ميلانو الإيطالية للانضمام رسميًا إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية في صفقة انتقال سانشيز من نادي مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، في تقرير نشره، اليوم الأربعاء، إن إدارة إنتر ميلان نجحت بضم اللاعب على سبيل الإعارة، مقابل تحمل 5 ملايين يورو فقط من راتبه السنوي، البالغ 12 مليون يورو، وبالتالي فإن النسبة التي سيتحملها النيراتزوري أقل من 50% من الراتب.

وأشار الموقع إلى أن اتفاق الإعارة لا يتضمن أي شروط إلزامية حول شراء سانشيز بنهاية الموسم الجاري، حيث تم استبعاد بند الشراء الإلزامي، وبالتالي لم يصبح الإنتر مجبرًا على التعاقد بشكل نهائي مع اللاعب مقابل 15 أو 20 مليون يورو، كما كان يريد مانشستر يونايتد خلال المفاوضات.

وأكد أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين إدارة إنتر ميلان وسانشيز على المضي قدمًا في“سان سيرو“ بعد نهاية الموسم الجاري، حال نجاح اللاعب في إثبات وجوده برفقة كتيبة المدرب أنطونيو كونتي، حيث رفضت إدارة النادي الإيطالي أي مغامرات تتعلق باللاعب دون التأكد من جدواه الفنية.

وسيكون سانشيز، البالغ من العمر 30 عامًا، اللاعب الثاني الذي ينتقل من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد صفقة انضمام البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو.