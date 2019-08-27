تقارير: أليكسيس سانشيز لاعبًا في إنتر ميلان والإعلان الرسمي غدًا

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس إيطاليا“، عن حسم إنتر ميلان الإيطالي صفقة ضم أليكسيس سانشيز رسميا على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، مؤكدا أن الإعلان الرسمي سيتم، غدًا الأربعاء.

والشبكة أوضحت أن سانشيز سوف يصل إلى مدينة ميلانو غدا الأربعاء من أجل التوقيع الرسمي على عقود الإعارة.

Alexis Sanchez to Inter, here we go! Done deal with Man United ⚫️???? #transfers #MUFC #Inter — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2019

وبحسب شبكة ”سكاي سبورتس“، فإن المحادثات كانت مستمرة بين الناديين بشأن انتقال سانشيز لإنتر لمدة موسم واحد، هذا الصيف، مقابل نحو 11 مليون جنيه إسترليني.

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد يتطلع لتحميل إنتر أكبر قدر ممكن من راتب سانشيز (500 ألف جنيه إسترليني) أسبوعيًا، لإجراء هذه الخطوة.

ومن المتوقع أن يتضمن عقد سانشيز مع إنتر بندًا بأحقية الشراء، مقابل مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني اتفق عليه الناديان.

ورغم تعرض أنطوني مارسيال مهاجم يونايتد لإصابة في الفخذ خلال مباراة كريستال بالاس، لكن إنتر يأمل ألا يؤدي هذا إلى فشل الصفقة.

سانشيز شارك في 45 مباراة مع يونايتد ولم يسجل سوى 5 أهداف وصنع 9.

وسبق للتشيلي سانشيز اللعب من قبل في الدوري الإيطالي بقميص أودينيزي.

في إيطاليا، سجل أليكسيس 21 هدفا وصنع 20 خلال ظهوره في 112 مباراة في كل البطولات.