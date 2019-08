تقارير: أليكسيس سانشيز لاعبًا في إنتر ميلان والإعلان الرسمي غدًا

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس إيطاليا“، عن حسم إنتر ميلان الإيطالي صفقة ضم أليكسيس سانشيز رسميا على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، مؤكدا أن الإعلان الرسمي سيتم، غدًا الأربعاء.

والشبكة أوضحت أن سانشيز سوف يصل إلى مدينة ميلانو غدا الأربعاء من أجل التوقيع الرسمي على عقود الإعارة.

Alexis Sanchez to Inter, here we go! Done deal with Man United ⚫️???? #transfers #MUFC #Inter

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2019