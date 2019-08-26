روما يخسر جهود دييغو بيروتي شهرين بسبب الإصابة (صورة)

قال نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن المهاجم دييغو بيروتي سيغيب لـ8 أسابيع؛ بعد إصابته في الفخذ خلال التدريب.

وسيغيب اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، عن مباراة قمة أمام لاتسيو، يوم الأحد، إضافة إلى مواجهات أمام: ساسولو وبولونيا وأتلانتا وليتشي وكالياري.

وغاب الدولي الأرجنتيني عن أول مباراة لروما في الدوري هذا الموسم، في التعادل 3/3 على أرضه أمام ناديه السابق جنوة.

وتسببت الإصابات في غياب بيروتي عن العديد من المباريات، الموسم الماضي، ولم يشارك سوى في 13 مباراة في الدوري.