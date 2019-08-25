لاتسيو يكتسح سامبدوريا وتعادل درامي بين روما وجنوة في الدوري الإيطالي (فيديو)

افتتح نادي روما مشواره في الدوري الإيطالي بالتعادل 3/3 مع ضيفه جنوة، في حين تغلب لاتسيو 3/0 على مضيفه سامبدوريا، الأحد.

وفي مباريات أخرى، تغلب تورينو 2/1 على ساسولو، وأتلانتا 3/2 على سبال، وبريشيا 1/0 على كالياري، في حين تعادل فيلاس فيرونا 1/1 مع بولونيا.

وعلى ملعب الأوليمبيكو، تقدم روما في الدقيقة السادسة بتوقيع سينجيز أوندير، غير أن آندريا بينامونتي تعادل لجنوة في الدقيقة 16.

ووضع إدين دجيكو روما في المقدمة مجددًا بهدف في الدقيقة 30، وتواصلت الإثارة عندما تعادل دومينيكو كريشيتو لجنوة في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل أليكساندر كولاروف الهدف الثالث لروما في الدقيقة 49، لكن كريستيان كوامي فرض التعادل على مضيفه في الدقيقة 70، لتنتهي المباراة بالتعادل 3/3.

اكتسح لاتسيو مضيفه سامبدوريا 3/0، تناوب على تسجيلها شيرو إيموبيلي (هدفين)، في الدقيقتين 37، و62، في حين سجل خواكين كوريا هدفًا في الدقيقة 56.

كما تغلب أتلانتا، الذي احتل المركز الثالث الموسم الماضي، على سبال 3/2، سجل أهداف أتلانتا لويس مورييل (هدفين) في الدقيقتين 71، و76، وروبن جوسينس في الدقيقة 34، في حين سجل فيدريكو دي فرانشيسكو، وآندريا بيتانيا، هدفي سبال في الدقيقتين السابعة، و27.

وسجل سيموني زازا هدفين في الدقيقتين 14، و55، ليفوز تورينو 2/1 على ساسولو.

وتختتم مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، عندما يستضيف إنتر ميلان منافسه ليتشي، الاثنين، على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا ).

وكان يوفنتوس حامل اللقب تغلب 1/0 على بارما، في حين فاز وصيفه نابولي 4/3 على فيورنتينا.

هدف اوندير من زاوية اخري pic.twitter.com/BGVT2b9JYY — M R 34????❤ (@AHMIDA34Roma) August 25, 2019

هدف روما التاني عن طريق البومبر دجيكوووووو #R4ELive

pic.twitter.com/teZYccoJUg — M R 34????❤ (@AHMIDA34Roma) August 25, 2019