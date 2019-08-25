أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. أغويرو يحتفل بهدفه رقم 400.. وبوغبا: العنصرية حافز على القتال (صور)

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

أغويرو يحتفل بهدفه رقم 400 وبإنجاز سيلفا

نشر سيرجيو أغويرو لاعب نادي مانيستر سيتي الإنجليزي صورًا أثناء الاحتفال بالأهداف التي سجلها، اليوم، في شباك نادي بورنموث، وعلّق اللاعب أعلى الصور:“نصر عظيم، وسعيد جدًا ببلوغي 400 هدف خلال حياتي المهنية، ومبارك دافيد سيلفا للمباراة الـ400 مع المدينة، يا له من فوز سعيد جدًا بتسجيل الهدف 400 خلال مسيرتي.. تحيات كبيرة لدافيد سيلفا لمباراته 400 مع سيتي أيضًا.. هيا سيتي“.

رحيم ستيرلينغ: الفضل لمشجعي ألمان سيتي

نشر رحيم ستيرلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له من الاحتفال بالهدف الذي سجله، اليوم، في شباك بورنموث بالدوري الإنجليزي، وعلّق أعلى الصورة:“دائمًا ما يكون هناك فرحة كبيرة بالتسجيل وسعيدة للحصول على 3 نقاط على أرض صعبة بفضل المشجعين الذين سافروا“.

بوغبا: العنصرية حافز على القتال

نشر بول بوغبا صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يحمل نجله وخلفه صورة أخرى لوالده، وعلّق اللاعب أعلى الصورة:“لقد عانى أسلافي ووالداي من أجل أن يكون جيلي حرًا اليوم، للعمل، وأخذ الحافلة، للعب كرة القدم، الإهانات العنصرية هي الجهل ويمكن أن تجعلني أقوى وتحفزني على القتال من أجل الجيل القادم“.

توني كروس: نتيجة مخيبة للآمال

نشر توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية عقب التعادل مع نادي بلد الوليد، أمس، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وعلّق كروس أعلى الصورة:“نتيجة مخيبة للآمال“.

محمد صلاح يحتفل بالهدفين

نشر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي صورًا له عبر صفحته الشخصية خلال الاحتفال بالهدفين اللذين سجلهما صلاح في شباك نادي آرسنال بالدوري الإنجليزي، أمس.

موراتا يهنئ فيتولو بالهدف والفوز الثاني

نشر ألفارو موراتا لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صورًا من احتفال الفريق بالفوز الذي حققه، اليوم، على نادي ليغانيس بهدف دون رد ليكون الانتصار الثاني على التوالي، وعلّق اللاعب أعلى الصور:“سعيد بالنصر الثاني على التوالي، فيتولو مبارك على الهدف“.

نيمار يوجه رسالة إلى نجله

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة نجله، وعلّق أعلى الصورة في رسالة إلى نجله:“كان اليوم هو يوم صبي الصغير الكبير.. وكانت أمنيتي أن يمنحك الله الكثير من الصحة.. بابا يحبك كثيرًا ويشتاق لك كل يوم“.

لوكاس هيرنانديز رفقة زملائه

نشر لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زملائه بالفريق أثناء الاحتفال بالفوز الذي حققه الفريق البفاري، أمس، على حساب نادي شالكة في الدوري الألماني، وعلق اللاعب أعلى الصورة:“فتياني“.

أحمد عادل يعلن تجديد تعاقده مع المقاصة

نشر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى نادي مصر المقاصة صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة محمد عبدالسلام رئيس النادي عقب التجديد مع ناديه، وعلّق الحارس أعلى الصورة:“الحمدلله تم تمديد عقدي مع بيتي الثاني مصر المقاصة شكرًا سيادة اللواء محمد عبدالسلام على الدعم الدائم للفريق“.