صحيفة: نادي برشلونة يقترب من ضم لاعب يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن نادي برشلونة الإسباني، اقترب من التعاقد مع أحد لاعبي يوفنتوس الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”ماركا“، فإن برشلونة ينوي التعاقد مع الأوروغواياني رودريغو بينتاكور لاعب وسط يوفنتوس.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يريد بيع بعض اللاعبين لتحقيق الموازنة في وضعه المادي بعد أن تعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس، وكريستيانو رونالدو الصيف الماضي.

وبحسب ”ماركا“ فإن يوفنتوس ينتظر العرض المناسب لبيع بينتاكور، ويريد الحصول على 60 مليون يورو للموافقة على رحيله، وإن االمفاوضات بين برشلونة ويوفنتوس وصلت إلى مرحلة متقدمة.

يشار إلى أن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني سيحصل على نسبة 50% من قيمة مغادرة بينتاكور نادي يوفنتوس.

ويبلغ بينتاكور من العمر 22 عامًا وقد انضم ليوفنتوس العام 2017، وشارك مع البيانكونيري في 67 مباراة، سجل فيها هدفين وصنع 3.