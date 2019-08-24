عناوين الصحف الرياضية العالمية.. عرض جديد من برشلونة لإعادة نيمار واعتزال فيرناندو توريس (صور)

شكّل اعتزال المهاجم الإسباني فيرناندو توريس لكرة القدم وقضية البرازيلي نيمار وبداية الدوري الإيطالي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بلقاءات ريال مدريد وبرشلونة في الليغا وعودة غاريث بيل لسانتياغو بيرنابيو ومصير الأرجنتيني ماورو إيكاردي .

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية :

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة باعتزال الإسباني فيرناندو توريس وكتبت :“وداعًا“ النينو “ أهلا بالأسطورة ”

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وبلد الوليد وكتبت ”ريال مدريد يرغب في إصلاح البيرنابيو“ الذي كان في الموسم الماضي ضد الفريق وتلقى فيه عدة نتائج سلبية.

كما تحدثت عن الفوز الثاني لإشبيلية في في الليغا وجاء على حساب غرناطة في بداية جيدة لمدربه جولين لوبتيغي.

سبورت

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار وعرض برشلونة الجديد لباريس سان جرمان لإعادته للكامب نو ويتضمن مبلغًا ماليًا ولاعبًا في صيف 2019 ومبلغًا ماليًا أو لاعبًا صيف 2020.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وبلد الوليد في لقاء يسعى فيه زيدان لتجاوز نكسات البيرنابيو.

وتحدثت عن فوز إشبيلية على غرناطة وكتبت ”إشبيلية يفوز مرة أخرى“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على عودة ميسي ولعبه بجوار غريزمان الذي وعد سابقًا بمنحه تمريرات حاسمة وكتبت :“معًا“.

كما اهتمت بالبرازيلي نيمار وكتبت ”نيمار يضغط على برشلونة“.

الصحيفة اهتمت باعتزال الإسباني فيرناندو توريس وكتبت ”النينو توريس ينهي مسارًا أسطوريًا“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وبلد الوليد وكتبت ”الحرس القديم لزيدان في البيرنابيو“.

أس

ركزت الصحيفة على عودة غاريث بيل لسانتياغو بيرنابيو خلال مواجهة ريال مدريد وبلد الوليد حيث كانت الجماهير ضد الويلزي نهاية الموسم الماضي وكتبت ”محاكمة غاريث بيل“.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات زيدان بخصوص كيلور نافاس وكتبت ”كيلور لاعب مهم“.

كما تحدثت عن مطالب نيمار للفرق الراغبة في ضمه وكتبت ”نيمار يرغب في 35 مليون يورو كراتب وعقد لمدة 5 سنوات“.

الصحيفة اهتمت أيضًا باللقاء الأخير لفيرناندو توريس وكتبت ”توريس يعتزل كرة القدم“.

الصحف البريطانية

صن

تحدثت الصحيفة عن فوز أستون فيلا على إيفرتون 2-0 وهو الفوز الأول للفرق هذا الموسم.

كما اهتمت بتصريحات سولشاير مدرب مانشستر يونايتد حول حماية نجومه من العنصرية على المواقع الاجتماعية.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار حيث تبدو علاقاته مع باريس سان جرمان متقلبة وكتبت ”نيمار يقترب من باريس“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة ببداية الدوري الإيطالي الدرجة الأولى “ حمى 90″.

كما اهتمت بالأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي يأمل كارلو أنشيلوتي في ضمه سريعًا .

كما تحدثت عن صفقة انتقال الكرواتي كالينيتش لروما وكتبت ”روما كالينيتش : ستشيك يقرر “ في إشارة لإمكانية رحيل التشيكي لضم الكرواتي .

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بالأرجنتيني ماورو إيكاردي ونشرت صورتين لقميصين أحدهما لأنتر ميلانو والثاني ليوفنتوس وكتبت ”إيكاردي أيهما تختار ؟

كما تحدثت عن تطورات صفقة التشيلي ألكسيس سانشيز والذي مازال أنتر ميلانو يفاوض مانشستر يونايتد من أجله.