ليفربول مع آرسنال وريال مدريد ضد بلد الوليد في أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تُختتم اليوم السبت مباريات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وانطلاق الدوري التونسي والإيطالي فضلًا عن قمة بين ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم السبت 24 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري السعودي للمحترفين:

الفتح VS الشباب، الساعة 18:50 بتوقيت مكة المكرمة، 17:50 بتوقيت القاهرة على قناةKSA Sports 2 HD.

الفيصلي VS الفيحاء، الساعة 19:05 بتوقيت مكة المكرمة، 18:05 بتوقيت القاهرة على قناةKSA SPORT +1.

الوحدة VS الاتفاق، الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة، 19:50 بتوقيت القاهرة على قناةKSA Sports 1 HD.

الدوري الإنجليزي:

نوريتش سيتي VS تشيلسي، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

مانشستر يونايتد VS كريستال بالاس، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

شيفيلد يونايتد VS ليستر سيتي، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

ليفربول VS آرسنال، الساعة 19:30بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

ريال مدريد VS ريال بلد الوليد، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

سيلتا فيغو VS فالنسيا، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

الدوري الألماني:

ماينز VS بروسيا مونشنغلادباخ، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

فورتونا دوسلدورف VS باير ليفركوزن، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

شالكه VS بايرن ميونخ، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

الدوري الإيطالي:

بارما VS يوفنتوس، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

فيورنتينا VS نابولي، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

الدوري الفرنسي:

إميان VS نانت، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 8.

ديغون VS بوردو، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

الدوري البرتغالي:

بنفيكا VS بورتو، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة Benfica TV 1.

الدوري التونسي:

الافريقي VS الملعب التونسي، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية التونسية 1.

اتحاد تطاوين VS الترجي ، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية التونسية.

دوري أبطال افريقيا:

الزمالك المصري VS ديكيداها الصومالي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.