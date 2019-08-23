تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. صفقة نيمار تنتظر ”ساعة الصفر“ وزيدان ينهي الملفات الشائكة في ريال مدريد

يبدو أن ساعة الحسم تقترب كثيرًا في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي سيطرت ولا تزال تهيمن على تقارير الصحافة العالمية والأوروبية منذ فترة طويلة، بعد أن أبدى قائد منتخب البرازيل السابق رغبته في الرحيل عن ناديه.

ساعات الحسم

واشتعل الصراع وأصبح على أشده بين ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين للحصول على خدمات نيمار، قبل إغلاق سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، يوم 2 سبتمبر المقبل، في فرنسا وإسبانيا على وجه الخصوص.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن نادي برشلونة يستعد لتقديم عرضه الأخير في صفقة نيمار، في محاولة لحسم الموقف مع نادي باريس سان جيرمان، في ظل التقارير التي تشير إلى رغبة ريال مدريد بضم نجم السليساو.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن مسؤولي برشلونة يضعون اللمسات الأخيرة على عرض ضم نيمار، ووصفت الصحيفة العرض بأنه ”لا يمكن رفضه“، وأنه سيُجبر إدارة باريس سان جيرمان على الاستسلام والموافقة على عودة نيمار إلى البارسا.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، المقربة من إدارة برشلونة، إلى أن العرض سيتضمن ”صفقات تبادلية“، في ظل موافقة باريس سان جيرمان على هذا المبدأ، إضافة إلى رغبتها بضم بعض نجوم البلوغرانا في إطار صفقة نيمار، وهو الأمر الذي تم التوافق عليه مؤخرًا في المفاوضات بين الطرفين.

وأكدت أن إدارة برشلونة تعلم جيدًا أن باريس سان جيرمان يستخدم تقارير رغبة ريال مدريد بضم نيمار من أجل الضغط على اللاعب وإدارة النادي الكتالوني، ولكن مسؤولي البارسا واثقون تمامًا من أن عرضهم النهائي لضم نيمار سيحسم الأمور بشكل نهائي.

وقالت الصحيفة إن إدارة برشلونة تعلم جيدًا حالة التوتر التي يعاني منها نيمار خلال الفترة الأخيرة، وطلبت منه الهدوء التام وعدم إثارة أي أزمات مع ناديه، وأكدت في نفس الوقت أنها طلبت من نيمار إعلان رغبته في الرحيل إلى برشلونة لغلق الباب أمام مناورات باريس سان جيرمان المتعلقة بعرض ريال مدريد.

وفي سياق متصل قال برنامج jugones الإسباني إن نيمار طلب الحصول على راتب سنوي 35 مليون يورو وعقد لمدة 5 سنوات كي يوافق على أي عرض جديد خارج سان جيرمان.

زيدان يحسم الأمور

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لم يبلغه بأي شيء يتعلق برغبته في الرحيل عن الفريق.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد المقرر لها، غدًا السبت، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في الجولة الثانية للدوري الإسباني:“نافاس لاعب في صفوف ريال مدريد، وسأعتمد عليه في المباريات، ولم يتحدث معي الحارس عن أي أمور تتعلق برحيله عن الفريق“.

ورفض زيدان الحديث عن فرص انضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الريال، وقال:“ما يهمني الآن هو مباراة بلد الوليد، واللاعبين الذين يمتلكهم ريال مدريد، وكل شيء يمكن أن يحدث، وأتمنى أن نصل إلى اليوم الثاني من سبتمبر المقبل كي تتوقف تلك الأسئلة“.

وارتبط نيمار بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد، وذلك قبل إغلاق سوق الانتقالات يوم 2 سبتمبر المقبل في فرنسا وإسبانيا.

وحول احتمال وجود صفقة تبادلية تتضمن ضم نيمار مقابل رحيل مواطنه فينيسيوس جونيور إلى باريس سان جيرمان، أكد زيدان أن جميع لاعبي ريال مدريد يريدون الاستمرار في صفوف الميرينغي، لأنهم جميعًا يمتلكون فرصة اللعب.

وأكد زيدان أن الويلزي غاريث بيل سيبقى في صفوف ريال مدريد، لأنه لاعب مهم، كما أن الكولومبي جيمس رودريغيز يمكن أن يشارك في مباراة بلد الوليد غدًا.

مانشستر يقترب من لاعب حر

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد قدّم عرضًا للمهاجم الإسباني فيرناندو لورينتي للعب في صفوفه لمدة موسمين.

وكان الفريق يبحث عن مهاجم يعوض رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو، وفشل في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا في جلب الأرجنتيني باولو ديبالا، أو الكرواتي ماريو ماندزوكيتش من يوفنتوس.

وبعد إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا، أصبحت حظوظ مانشستر يونايتد في التعاقد مع مهاجم قليلة جدًا، وكان عليه انتظار فترة الانتقالات الشتوية أو لاعب حر.

ولم يوقع لورينتي، البالغ من العمر 34 عامًا، مع أي فريق منذ نهاية عقده مع توتنهام، وذكرت تقارير إعلامية سابقًا، أنه كان ينتظر عرضًا من مانشستر يونايتد، ورفض عدة عروض من إيطاليا أبرزها من: نابولي، ولاتسيو، وإنتر ميلان، وفيورنتينا.

ويمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم، اللاعبين الذين لا يملكون عقودًا مع فرق، الحق في التوقيع مع فريق جديد في أي وقت وخارج فترة الانتقالات.

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة البريطانية أن الحارس الإسباني دافيد دي خيا لم يوقع على تمديد عقده، رغم موافقته على العرض الأخير من إدارة الفريق والقاضي برفع راتبه لـ300 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

نابولي يحسم الصفقة المكسيكية

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الجمعة، التعاقد مع المكسيكي هيرفين لوزانو، لاعب نادي آيندهوفن الهولندي، بعد أن وافق على دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ووافق نابولي على دفع 42 مليون يورو للحصول على خدمات لوزانو، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يجيد اللعب في مركزي الجناح ورأس الحربة، ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتأتي صفقة لوزانو لتكتب كلمة النهاية في مسعى نابولي لضم نجم ريال مدريد الإسباني، الكولومبي جيمس رودريغيز، بعد أن تمسك النادي الملكي باللاعب، وعودته إلى حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مرة أخرى.

وتفاوض نابولي مع ريال مدريد للحصول على خدمات رودريغيز، إلا أن المباحثات لم تصل إلى نقطة اتفاق بين الطرفين، مما اضطر النادي الإيطالي للبحث عن هدفه في وجهة أخرى، وانتهت الرحلة بضم لوزانو.