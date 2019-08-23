ميرلين.. شاهد الكرة الجديدة للدوري الإيطالي

كشفت شركة ”نايكي“ الأمريكية للمنتجات الرياضية والملابس عن الكرة الجديدة التي ستستخدم في الموسم الجديد للدوري الإيطالي الذي ينطلق يوم السبت المقبل.

وقالت الشركة عبر موقعها على الإنترنت، إن الكرة الجديدة (ميرلين) ستحافظ على المهارة التي يوفرها الدوري الإيطالي؛ نظرًا لأنها محاطة بغلاف بلاستيكي تم حياكته بالماكينات بكفاءة.

وستستخدم ”ميرلين“ في كافة مباريات الدوري الإيطالي وكذلك كأس إيطاليا وكأس السوبر المحلية خلال الموسم الجديد.

ويبدأ يوفنتوس سعيه للقبه التاسع على التوالي في الدوري بمواجهة بارما خارج ملعبه، يوم السبت، بينما يلعب نابولي وصيف الموسم الماضي على أرض فيورنتينا.

واشتهر يوفنتوس، أنجح أندية إيطاليا محليًا برصيد 35 لقبًا للدوري ومن بينها آخر ثمانية ألقاب متتالية، بقدرته على الفوز دون الشعور بالقلق من كيفية حدوث ذلك.