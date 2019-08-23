عناوين الصحف الرياضية العالمية: إعاقة ليوفنتوس.. حرب أعصاب.. وهجوم أخير من أجل نيمار (صور)

شكّل البرازيلي نيمار وصراع برشلونة وريال مدريد لضمه ولقاءات التأهل لدوري المجموعات في الدوري الأوروبي وأخبار الانتقالات أبرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف باللقاء الأخير للإسباني فيرناندو توريس الذي سيعتزل كرة القدم رسميًا والاستقبال الكبير للفرنسي فرانك ريبيري في فيورنتينا الإيطالي.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على خبر سفر وفد من ريال مدريد لباريس من أجل نيمار في أول اتصال من الفريق بمحيط اللاعب، كما تحدثت عن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع كيلور نافاس.

الصحيفة اهتمت أيضًا باعتزال فيرناندو توريس رسميًا حيث سيلعب لقاءه الأخير برفقة فريقه الياباني وكتبت :“ شكرًا لكل شيء توريس ”.

كما تحدثت عن فوز إسبانيول برشلونة على زوريا الأوكراني في الدوري الأوروبي وكتبت :“ ريمونتادا ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار وكتبت : “ هجوم أخير من أجل نيمار “ في إشارة لرغبة برشلونة في تقديم عرض جديد لباريس سان جيرمان.

الصحيفة تحدثت عن رغبة كيلور نافاس في الرحيل عن ريال مدريد.

كما اهتمت بدخول المدافع جيرارد بيكيه لنادي 500 لقاء في برشلونة حين يلعب أمام ريال بتيس وكتبت “ بيكيه 500 ”.

كما تحدثت عن ريمونتادا إسبانيول برشلونة أملام زوريا الأوكراني في ذهاب الدور الفاصل في الدوري الأوروبي.

الموندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن صفقة البرازيلي نيمار في ظل صراع عدة أندية على ضمه متسائلة من سيفوز باللاعب.

كما تحدثت عن ريمونتادا إسبانيول برشلونة في ذهاب اللقاء الفاصل للتأهل لدوري المجموعات في الدوري الأوروبي.

الصحيفة اهتمت برغبة كيلور نافاس الرحيل من ريال مدريد وكتبت “ كيلور قد يدخل عملية نيمار ”.

آس

ركزت الصحيفة على مصير البرازيلي نيمار في ظل الأخبار التي تتعلق بمفاوضات عدة فرق لضمه وكتبت :“ حرب الأعصاب ”.

كما اهتمت باللقاء الأخير لفيرناندو توريس وكتبت :“ اللقاء الأخير للأسطورة ”.

كما تحدثت عن ريمونتادا إسبانيول برشلونة أمام زوريا الأوكراني واقترابه من دوري المجموعات في الدوري الأوروبي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بفوز ستراسبورغ على فرانكفورت الألماني في ذهاب الدور الفاصل للتأهل لدوري المجموعات في الدوري الأوروبي وكتبت :“ نعم جميل مثل زوهي “ في إشارة للمهاجم الإيفواري الذي سجل هدف الفوز.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

اهتمت الصحيفة بالاستقبال الكبير لفرانك ريبيري في فيورنتينا الإيطالي وكتبت “ 15000 قلب من أجل ريبيري ”.

كما اهتمت بغياب ساري عن دكة بدلاء يوفنتوس لمدة لقاءين وكتبت :“ إعاقة ليوفنتوس ”.

كما تحدثت عن أخبار صفقات عدة أندية كإنتر ميلان والتشيلي ألكسيس سانشيز ورغبة روما في التعاقد مع روجاني مدافع يوفنتوس ، وتطورات صفقة إيكاري في نابولي.

كما تحدثت الصحيفة عن خسارة تورينو أمام وولفرهامبتون الإنجليزي في ميدانه برسم لقاءات السد للتأهل لدوري المجموعات في الدوري الأوروبي.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على غياب ماوريسيو ساري عن يوفنتوس بسبب المرض وسيكون مساعده جيوفاني مارتيوتشيلو هو من يدير اللقاءين أمام بارما ونابولي وكتبت :“ مارتيوتشيلو يوفنتوس بين يديك ”.

كما اهتمت بخسارة تورينو أمام وولفرهامبتون الإنجليزي في ذهاب مباراة التأهل لدوري المجموعات بالدوري الأوروبي وكتبت “ تورينو لم ينته كل شيء ”.

الصحيفة اهتمت أيضًا بالاستقبال الكبير للفرنسي فرانك ريبيري في فيورنتينا بحضور 15 ألف مشجع ، وتطورات صفقة انتقال إيكاردي لنابولي.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

تحدثت الصحيفة عن استقالة فنسنت كومباني من تدريب أندرلخت وقال :“ أنا لست مدربًا في اللقاءات“.

كما اهتمت بفوز وولفرهامبتون خارج ملعبه على تورينو 3-2 في لقاء السد للتأهل لدوري المجموعات بالدوري الأوروبي.