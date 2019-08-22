كريستيانو رونالدو: فوز ليونيل ميسي بالبطولات يستفزني

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، إن فوز منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبطولات يستفزه.

وأضاف رونالدو، في تصريحات للتلفزيون البرتغالي: ”ليس لدي شك في أن ليونيل ميسي جعلني لاعبًا أفضل، والعكس صحيح“.

وواصل أفضل لاعب في العالم 5 مرات ”عندما أفوز بالبطولات فهذا يثيره ويستفزّه، ونفس الأمر بالنسبة لي عندما يفوز هو بالبطولات.. أنا معجب حقًا بالمسيرة التي عاشها ميسي، لقد تحدث عن خيبة الأمل عندما غادرت إسبانياP لأنها كانت منافسة يقدرها تمامًا“.

ولعب رونالدو وميسي ضد بعضها البعض 35 مباراة، فاز ميسي 16 مرة، مقابل 10 انتصارات لرونالدو، في حين انتهت 9 مباريات بالتعادل، علمًا أن كل منهما نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وتابع أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد: ”إنها منافسة جيدة لكنها ليست فريدة من نوعها، مايكل جوردان لاعب كرة السلة كان لديه منافسات من هذا النوع، وكانت هناك منافسات أيضًا بين آيرتون سينا وألن بروست في عالم فورمولا 1.. وكلها كانت صحية وجيدة“.

واختتم رونالدو: ”لدي علاقة مهنية رائعة مع ميسي، لأننا نتشارك اللحظات نفسها منذ 15 عامًا.. لم نتناول العشاء من قبل معًا، لكنني لا أرى ما يمنع في المستقبل، ليس هناك مشكلة في ذلك“.

ولعب رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، مع ريال مدريد 9 مواسم، سجل فيها 450 هدفًا في 438 مباراة، ونال 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني، إلى جانب العديد من الألقاب القارية والعالمية.

في حين شارك ميسي، البالغ من العمر 32 عامًا، في 687 مباراة مع برشلونة، سجل فيها 603 أهداف، وهو الهداف التاريخي للنادي الكتالوني والهداف التاريخي للدوري الإسباني، وقد نال مع الفريق 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و10 في الدوري الإسباني، إلى جانب عديد البطولات القارية والدولية.