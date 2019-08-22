عناوين الصحف الرياضية العالمية: تطورات صفقة نيمار.. وأخبار سارة عن ميسي (صور)

شكلت عودة ميسي للتدريبات الجماعية لبرشلونة وتطورات صفقة البرازيلي نيمار أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بلقاءات التأهل لدوري المجموعات في الدوري الأوروبي ومصير المهاجمين ماورو إيكاردي وألكسيس سانشيز وانتقال ريبيري لفيورنتينا الإيطالي ورغبة كيلور نافس في الرحيل عن ريال مدريد.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية :

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن الحارس الكوستاريكي كيلور نافس الذي تأكد أن تيبو كورتوا هو الحارس الأول في ريال مدريد وكتبت: ”كيلور يطلب الرحيل“.

سبورت

ركزت الصحيفة على عودة ميسي للتدريبات الجماعية لبرشلونة وكتبت ”ميسي في القمة ويرغب في لعب لقاء بيتيس“.

كما تحدثت عن صفقة نيمار وكتبت: ”باريس سان جيرمان يعرقل نيمار، ريال مدريد يواصل المحاولات من أجل ضمه وبرشلونة يأمل في خطوة من البرازيلي“.

كما أجرت الصحيفة حوارًا مع لاعب برشلونة الجديد جونيور فيربو.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار وتحدثت عن قلق برشلونة بشأن عدم قيام اللاعب بحركة تؤكد رغبته في الرحيل نحو الكامب نو وكتبت أيضًا: ”باريس سان جيرمان يراهن على الأبيض“ في إشارة لريال مدريد.

الصحيفة تحدثت عن عودة ميسي للتدريبات الجماعية وكتبت: ”ميسي يستهدف لقاء ريال بيتيس“.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء إسبانيول برشلونة وزوريا الأوكراني حول مقعد في دوري المجموعات للدوري الأوروبي.

كما اهتمت بعقوبات الاتحاد الإسباني وكتبت: ”لقاء واحد لمودريتش ومولينا“.

آس

اهتمت الصحيفة بحسابات ريال مدريد في حال تعاقده مع نيمار مؤكدة أن الفريق لا يخشى تجاوز السقف العالي للرواتب عكس برشلونة كما أن نيمار سيترك 50 في المائة من حقوق صورته.

الصحيفة تحدثت عن عودة ليونيل ميسي للتدريبات الجماعية لبرشلونة ورغبة أتلتيكو مدريد في التعاقد مع نجم منتخب إسبانيا لتحث 21 سنة داني أولمو.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات النجم واين روني حول صفقة ماغواير وكتبت: ”80 مليون جنيه استرليني مبلغ كبير ليدفع في مدافع“.

كما اهتمت بتصريحات البرتغالي نونو سانتو مدرب وولفرهامبتون بشأن الحكم البرتغالي الذي يدير لقاء فريقه أمام تورينو في الدوري الأوروبي.

ذا صن

اهتمت الصحيفة بمستقبل الحارس الإسباني دافيد دي خيا الذي يسعى فريقه مانشستر يونايتد لتمديد عقده ويرغب الحارس في تلبية مطالبه، وكتبت: ”لا يزال التفاوض على الطاولة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن عرض لريال مدريد لباريس سان جيرمان لضم نيمار وكتبت: ”100 مليون يورو + غاريث بيل + جيمس رودريغيز + كيلور نافاس“ و ”باريس سان جيرمان يريد أكثر“.

كما اهتمت بمواجهة ستراسبورغ لفرنكفورت في لقاء التأهل بالدوري الأوروبي وكتبت: ”تحدٍ أوروبي“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

اهتمت الصحيفة بانتقال الفرنسي فرانك ريبيري رسميًا لفيورنتينا.

كما تحدثت عن صراع نابولي من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاري في ظل منافسة قوية من يوفنتوس.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بلعبة الكراسي بين المهاجمين وكتبت: ”ماندزوكيتش باب إيكاردي إلى يوفنتوس“.

كما تحدثت عن انتقال الفرنسي فرانك ريبيري لفيورنتينا وتطورات صفقة التشيلي سانشيز نحو إنتر ميلان.

الصحيفة اهتمت بلقاء تورينو وولفرهامبتون في ذهاب لقاء التأهل لدوري المجموعات في الدوري الأوروبي.