أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. محمد صلاح يستعرض في ”بحيرة“.. ورونالدينيو يبدي إعجابه بهدف برازيلي مذهل (فيديو)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي ..

ريبيري: أتطلع إلى المستقبل مع رفاقي

نشر فرانك ريبيري، لاعب نادي بارين ميونيخ السابق، والمنضم اليوم إلى صفوف نادي فيورنتينا الإيطالي، صورة له بقميص ناديه الجديد أثناء التوقيع على عقود الانضمام لنادي فيورنتينا، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: مرحبا فيورنتينا يفتح فصلًا جديدًا لي ولعائلتي، ممتن وسعيد لتكون قادرًا على توقيع عقد جديد مع ناد كبير في مدينة جميلة، أتطلع إلى المستقبل مع رفاقي الجدد والمعجبين الرائعين“.

Parabéns pelo golaço meu parceiro Matheus Cunha, merece muito estar concorrendo ao Puskas! Muito legal ver mais um brasileiro fazendo bonito na europa, também convocado para a seleção olímpica. Boa sorte meu amigo!!! ???????? pic.twitter.com/9Ttkk10dLD — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 21, 2019

رونالدينيو يرشح هدف مواطنه ماتويس لجائزة بوشكاش

نشر النجم البرازيلي الكبير رونالدينيو فيديو لأحد الأهداف التي سجلها مواطنه ماتيوس لاعب نادي لايبزيغ الألماني، وعلق نجم برشلونة السابق أعلى الفيديو قائلًا: تهانينا للهدف العظيم، ماتيوس كونها يستحق أن يتنافس على بوشكاش، جميل جدًا أن نرى برازيليًا آخر يعمل بشكل جميل في أوروبا، كذلك الفريق الأولمبي، حظًا سعيدًا يا صديقي“.

نجم كرة السلة الأمريكي في تدريبات برشلونة

نشر إيفان راكيتيتش، نجم نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية مع نجم كرة السلة الأمريكي كريس بول على هامش زيارة الأخير لتدريبات الفريق الكتالوني، وعلق راكيتيتش قائلًا: ”زيارة مذهلة هذا الصباح شكرًا على حضورك“.

توماس مولر يهنئ روبرت ليفاندوفسكي بعيد ميلاده

حرص توماس مولر، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، على تهنئة زميله روبرت ليفاندوفسكي بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر اللاعب صورة له برفقة ليفاندوفسكي، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”كل عام وأنت بخير ليفاندوفسكي“.

محمد صلاح يستعرض مهارته وسرعته على البحر

نشر محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، فيديو له عبر صفحته الشخصية، وهو يستعرض مهاراته وسرعته بالكرة على البحر، وعلّق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”السرعة + الماء“.

زابا كوستا يمدد عقده مع تشيلسي

أبرزت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي، خبر تمديد عقد لاعب الفريق زابا كوستا وانتقاله إلى صفوف نادي روما على سبيل الإعارة، حيث نشرت الصفحة خبر انتقال اللاعب إلى قلعة الذئاب، وعلقت أعلى الخبر قائلة: ”زابا كوستا مدد عقده مع البلوز، واستكمل عملية نقل قرض في إيطاليا حتى نهاية يناير“.

Add your own subtitles???????????? pic.twitter.com/R48beHpBxi — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) August 21, 2019

جورجينيو فينالدوم في حوار خاص مع ماني

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، فيديو له عبر صفحته الشخصية في تدريبات الفريق، ودخل فينالدوم في حوار خاص مع السنغالي ساديو ماني، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلا: ”أضف ترجماتك الخاصة“.

كريم بنزيما يواصل استعداداته

نشر الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورًا له عبر صفحته الشخصية في تدريبات الفريق الملكي، كإشارة إلى رغبة اللاعب في تقديم موسم جيد مع ناديه واستكمال مشوار التألق الذي بدأه في المباراة الماضية.

إسلام سليماني: أتطلع إلى تحد جديد مع موناكو

أبدى الجزائري إسلام سليماني سعادته بانتقاله اليوم إلى صفوف نادي موناكو الفرنسي، قادمًا من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، حيث قال اللاعب عبر صفحته الشخصية: ”أنا سعيد للغاية أن أكون جزءًا من هذه المجموعة، وأتطلع إلى هذا التحدي الجديد مع موناكو، وهو ناد كبير ذو طموحات كبيرة سأقدم كل شيء حتى نصل إلى ما نريد“.

كهربا: وصول البطاقة الدولية

نشر محمود كهربا، لاعب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، صورة له وهو يمسك بهاتفه الخاص، وعلق اللاعب أعلى الصورة، مؤكدًا وصول بطاقته الدولية وخوض أول لقاء له مع ناديه البرتغالي يوم الجمعة القادم، وكان اللاعب قد فسخ تعاقده مع ناديه السابق الزمالك في الوقت التي أكدت فيه إدارة القلعة البيضاء عدم قانونية الخطوة التي تقدم بها اللاعب.