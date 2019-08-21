تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. ريال مدريد يستغل تعثر مفاوضات برشلونة لاستعادة نيمار.. وعرض مغر لبيع دوناروما‎

لا يزال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، متصدرًا لأخبار وتقارير سوق الانتقالات الصيفية الجارية، التي تنتهي يوم 2 سبتمبر المقبل، في ظل السباق الشرس لضمه بين ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، وعدم وضوح الرؤية حتى الآن فيما يتعلق بمصيره النهائي.

”ميكانو نيمار”

وكشفت صحيفة ”سبورت“ تطورات جديدة في مفاوضات نادي برشلونة وباريس سان جيرمان لاستعادة نيمار إلى صفوف البلوغرانا مرة أخرى.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، الأربعاء، إن مسؤولي نادي برشلونة ينتظرون ردَّ باريس سان جيرمان على العرض الرسمي الذي قدموه للحصول على خدمات نيمار، والذي يتضمن استعارة اللاعب لمدة موسم، مع وجود شرط إلزامي بشرائه في نهاية فترة الإعارة منتصف العام 2020.

وأكدت أن إدارة برشلونة وضعت سقفًا للصفقة لا يتعدى الـ160 مليون يورو، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى رفض العرض، كون نادي باريس سان جيرمان يرى أن قيمة نيمار لا تزال في حدود الـ200 مليون يورو، كما أن بطل فرنسا يريد الحصول على المقابل المادي مباشرة دون تأجيل.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن مسؤولي برشلونة يعارضون رفع سعر نيمار عن 160 مليون يورو، كون قيمة اللاعب تراجعت كثيرًا خلال الموسمين الماضيين، بعد رحيله عن البارسا إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

ونوهت ”سبورت“، المقربة من إدارة برشلونة، إلى نقطتين في صالح البارسا خلال المفاوضات الجارية الآن، الأولى هي انفتاح مسؤولي باريس سان جيرمان على الصفقات التبادلية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء المباحثات، والثانية هي تراجع فرص ناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بضم نيمار، وبالتالي فإن برشلونة أصبح الخيار الوحيد المتاح أمام سان جيرمان للتخلص من اللاعب.

إلا أن برنامج ”الشرنغيتو“ ذهب إلى أن نادي ريال مدريد يقترب من نيمار بشدة.

وأضاف البرنامج:“رفض باريس سان جيرمان عرض البارسا من خلال عملية الإعارة مع خيار الشراء، نحن نرى ذلك، وفي مدريد مقتنعون بأن برشلونة لا يملك أموالًا للتوقيع مع اللاعب البرازيلي“.

وخلال الساعات الأخيرة، قام والد نيمار بمتابعة سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريد عبر تطبيق“إنستغرام“ للتواصل الاجتماعي، وليست هذه المرة الأولى التي يُضطر فيها نيمار أو المحيطون به بالكشف عن نواياهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام اللاعب نفسه قبل أسبوع واحد فقط، بنشر صورة عبر ذات التطبيق، تجمعه مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد.

وكشفت تقارير أخرى، أن العرض الكتالوني الأول لضم النجم البرازيلي قوبل بالرفض والسبب ”مالي“ بحت على ما يبدو.

فمع عدم وجود إمكانية مادية لضم اللاعب بالشراء مباشرة هذا الموسم، نظرًا إلى ارتفاع ثمنه، تقدم برشلونة بعرض أول يتضمن الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة هذا الصيف مع خيار الشراء، الموسم المقبل، في مقابل 150 مليون يورو، وذلك بحسب ما كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية.

صفقة مفاجئة في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بديلًا جديدًا لصفقة الفرنسي بول بوغبا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في نادي ريال مدريد الإسباني، بعد تعثر مفاوضات ضمه إلى النادي الملكي في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

ورفض مسؤولو مانشستر يونايتد جميع العروض المقدمة من ريال مدريد لبيع بوغبا، ومن المتوقع أن يستمر اللاعب برفقة المانيو حتى يناير المقبل على أقل تقدير، كون النادي الإنجليزي لن يجد بديلًا له الآن في ظل إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا، على العكس من إسبانيا وإيطاليا ودول أخرى لا يزال باب الانتقالات مفتوحًا فيها إلى يوم 2 سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن مسؤولي ريال مدريد وضعوا اللاعب الإسباني الشاب مارك روكا، نجم وسط نادي إسبانيول، على قائمة المرشحين وبقوة للانضمام إلى الميرينغي قبل إغلاق الميركاتو.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يحظى بإعجاب مسؤولي ريال مدريد والفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، خاصة أن روكا يتميز بأداء الأدوار الدفاعية بشكل يفوق اللاعبين الآخرين المرشحين للريال، وهما فان دي بيك، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وكريستيان إريكسين، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، أن طريقة أداء روكا تشبه كثيرًا سيرجي بوسكيتس، نجم وسط برشلونة، كما أنه تألق برفقة منتخب إسبانيا للشباب الذي توّج ببطولة أوروبا مؤخرًا.

وتابعت بقولها:“اللاعب متاح حاليًا بثمن مناسب للغاية في حدود 40 مليون يورو، ويمكن لريال مدريد أن يحسم الصفقة في ظل العلاقات المتميزة بينه وبين نادي إسبانيول الذي لن يقف عقبة أمام رحيل اللاعب بمقابل مادي جيد“.

مانشستر يونايتد ينقض على سانشو

بدأ نادي مانشستر يونايتد التخطيط لسوق الانتقالات المقبلة في يناير، الميركاتو الشتوي، مبكرًا للغاية.

وبحسب صحيفة ”صن“ البريطانية فإن مسؤولي مانشستر يونايتد وضعوا الموهبة الإنجليزية الشابة جادون سانشو، نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، على رأس قائمة المطلوبين في ”أولد ترافورد“ خلال الميركاتو الشتوي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إن إدارة مانشستر يونايتد تخطط لضم سانشو من دورتموند في صفقة تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب الفريق في التعاقد مع اللاعب بأي ثمن، خاصة أنه من المواهب الهجومية الأوروبية، والذي ينتظره مستقبل كبير، كما أن الفريق الإنجليزي بحاجة إلى لاعب بإمكانات سانشو في المرحلة المقبلة.

سان جيرمان يستهدف دوناروما

قالت صحيفة ”لاريبوبليكا“ الإيطالية إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب بضم الحارس جيانلويغي دوناروما، إلى صفوفه الموسم الجاري، وقبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت إلى أن مسؤولي سان جيرمان يستعدون لتقديم عرضهم الرسمي إلى نادي ميلان للحصول على خدمات دوناروما، حيث خصصوا 55 مليون يورو لحسم صفقة الحارس الشاب.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت رغبة ميلان في الحفاظ على حارسه دوناروما، إلا أن الموقف المالي العصيب الذي يمرّ به الروسونيري يمكن أن يجعل مسؤولو النادي في إعادة النظر في مسألة بيع دوناروما، خاصة مع وجود عرض مغري من باريس سان جيرمان.