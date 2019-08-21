عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”نيمار يدخل دائرة فلورنتينو“.. و“ديمبلي 7 إصابات في عامين“ (صور)

شكلت أخبار البرازيلي نيمار داسيلفا وتطورات رحيله عن باريس سان جيرمان، ومشاكل الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي تعرض لإصابة جديدة في برشلونة، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بقرار سولشاير تعيين راشفورد كمنفذ لضربات الجزاء في مانشستر يونايتد وقرب انتقال فرانك ريبيري لفيورنتينا، ومصير عدة لاعبين كالأرجنتيني باولو ديبالا ومواطنه هيغواين والألماني إيمري تشان والكرواتي إيفان راكيتيتش.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن البرازيلي نيمار الذي يثير الكثير من الجدل، وكتبت: ”نيمار دخل دائرة فلورنتينو“، رئيس ريال مدريد.

كما تحدثت عن مشاكل عثمان ديمبلي في برشلونة، وكتبت: ”ديمبلي وضع صبر برشلونة على المحك“.

سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة نيمار، وكتبت: ”برشلونة يضع سعرًا لنيمار 160 مليون يورو“، وهو المبلغ الأقصى الذي يمكن للفريق دفعه.

كما تحدثت عن إصابة عثمان ديمبلي والمشاكل التي صنعها بعدم حضوره للفحص الطبي، وهو الأمر الذي قد يعرضه للعقاب.

الصحيفة اهتمت بالأرجنتيني ميسي، وكتبت: ”ميسي يلمس الكرة ويتقدم في التعافي ليشارك أمام ريال بيتيس“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بالبرازيلي نيمار وحلول برشلونة لإعادته، وكتبت: ”مفتاح عملية نيمار: إعارة لمدة موسمين“.

كما تحدثت عن عثمان ديمبلي وقصته مع الإصابات، وكتبت: ”ديمبلي 7 إصابات في عامين“.

الصحيفة تحدثت عن اهتمام ريال مدريد بلاعب إسبانيول الشاب مارك روكا.

آس

اهتمت الصحيفة بإصابات برشلونة، وكتبت: ”برشلونة يعاني“، في ظل إصابة جديدة لعثمان ديمبلي ليضاف لسواريز وميسي المصابين.

كما تحدثت عن إصابة إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الشاب، وعودة جواو فيليكس لتدريبات أتلتيكو مدريد بشكل طبيعي.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على قرار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، بالتفريق بين راشفورد وبول بوغبا في مشكلة ضربات الجزاء، حيث منحها للدولي الإنجليزي، وكتبت: ”أولي سولشاير يحسم بين راشفورد وبوغبا بعد ضربة جزاء ضائعة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بسوق انتقالات فرق الدوري الفرنسي الدرجة الأولى ونشرت ملفًا خاصًا عن كل الانتقالات التي تمت.

كما تحدثت عن قرب إعلان فيورنتينا تعاقده مع المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري، الجناح السابق لبايرن ميونخ، وكتبت: ”ريبيري تقريبًا في فيورنتينا“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على الوافد الجديد للدوري الإيطالي الفرنسي فرانك ريبيري، الذي يقترب من فيورنينا وتحدثت عن توافد عدة نجوم في الصيف الحالي إلى إيطاليا.

كما اهتمت بقرار يوفنتوس، وكتبت: ”خطوة يوفنتوس: ديبالا يبقى رفقة هيغواين“.

كما تحدثت عن تطورات صفقة انتقال التشيلي ألكسيس سانشيز نحو إنتر ميلان.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بصفقات يوفنتوس، وكتبت: ”من سيرحل ومن سيأتي؟“، في إشارة للقاء برشلونة ويوفنتوس والذي قد يحسم مستقبل كل إيمري تشان وراكيتيتش وماندزوكيتش وروجاني.

كما تحدثت الصحيفة عن اقتراب فرانك ريبيري من التوقيع لفيورنتينا.