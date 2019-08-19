بعد انضمامه إلى بريشيا.. بالوتيلي يأمل في العودة لمنتخب إيطاليا

قال المهاجم ماريو بالوتيلي، اليوم الإثنين، إنه لا يخشى الإخفاق مع نادي بريشيا العائد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وإنه لا يزال يأمل العودة لصفوف منتخب إيطاليا وذلك خلال حفل تقديمه لوسائل الإعلام مع فريقه الجديد الواقع في مسقط رأسه.

وأصبح بريشيا ثامن فريق في المسيرة المضطربة للاعب البالغ من العمر 29 عامًا، بعد أن انضم إليه أمس الأحد قادمًا من أولمبيك مرسيليا في صفقة انتقال مجانية.

واحتفل العشرات من جمهور بريشيا خارج الفندق بضم بالوتيلي الذي عقد مؤتمرًا صحفيًا لمدة 12 دقيقة اليوم الإثنين.

وقال بالوتيلي: ”انضممت إلى بريشيا لأن هذه مدينتي. لا يمكن مقارنة هذا الفريق بأي فريق آخر. لكن الهدف هو العودة أيضًا إلى منتخب إيطاليا“ مضيفًا أن هدفه المشاركة في بطولة أوروبا 2020.

وتابع: ”حين تلقيت عرض بريشيا لم أتردد على الإطلاق. لا أخشى الفشل وأتمنى أن أساعد هذا الفريق على التطور قدر الإمكان“.

وغالبًا ما غطت المشاكل التي يتورط فيها بالوتيلي على موهبته الكروية الكبيرة مثلما حدث في مانشستر سيتي في بداية حياته، إذ تسبب في اشتعال حريق بمنزله بفعل ألعاب نارية أشعلها في الحمام.

وأثار بالوتيلي أيضًا غضب زملائه في تشكيلة إيطاليا بكأس العالم 2014. فبعد أن هز الشباك في الفوز 2-1 في دور المجموعات على إنجلترا نسخ صورة منتخب إيطاليا ووضع صورته مكان جميع زملائه في ألبوم الصور الخاص بالفريق، ثم نشر هذه الصورة على صفحته على فيسبوك.