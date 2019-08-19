زوجة ماورو إيكاردي تكشف موقفه من الانتقال إلى موناكو

نفت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي انتقاله من إنتر ميلان إلى موناكو الفرنسي.

وذكرت شبكة Rai الإيطالية أن إنتر ميلان وموناكو في مرحلة متقدمة من صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى النادي الفرنسي مقابل نحو 60 مليون يورو، فضلًا عن 5 ملايين أخرى مكافآت.

لكن نارا قالت لقناة TyC Sports الأرجنتينية الرياضية إن زوجها لن ينتقل إلى موناكو دون أن تحدد وجهته المقبلة، قبل نحو أسبوعين على نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب إنتر ميلان في التخلص من قائده السابق، لكن دون أن يعزز صفوف المنافسين المباشرين مثل يوفنتوس ونابولي.

ويسعى يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي ووصيفه نابولي للتعاقد مع إيكاردي، لكن إنتر ميلان يفضل انتقاله إلى أحد الأندية خارج إيطاليا.

ودخل إيكاردي في صدامات عديدة مع إدارة النادي ومدربه السابق لوتشيانو سباليتي طوال الموسم الماضي، ليصدر قرارًا بنزع شارة القيادة منه، قبل وصول أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد، الذي أصدر قرارًا بإبعاده تمامًا عن قائمة الفريق.

وأبدت أندية يوفنتوس وروما ونابولي الإيطالية رغبتها في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، لكن لم يتوصل أي منها لاتفاق رسمي بشأن حسم ضم اللاعب.

وشارك إيكاردي في 37 مباراة مع الفريق في كافة المسابقات خلال الموسم الأخير، سجل خلالها 17 هدفًا وأسهم في 5 أخرى.

يذكر أن المهاجم الأرجنتيني خاض 219 مباراة بقميص ”النيراتزوري“ في مختلف البطولات، سجل خلالها 124 هدفًا وصنع 28 أخرى.