ميسي وإبراهيموفيتش يتنافسان.. تعرف على الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش (فيديو)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ”فيفا“، اليوم الإثنين، قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة بوشكاش للعام 2019.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم، مقطع فيديو، على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، للأهداف المرشحة للفوز بالجائزة.

ومن ضمن الأهداف، هدف للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى ريال بيتيس في الدوري الإسباني، وقذيفة أندروس تاونسند لاعب كريستال بالاس على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، إلى جانب هدف للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش بطريقة استعراضية رائعة في بطولة الدوري الأمريكي.

وفيما يلي الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش للعام 20019:

1. ليونيل ميسي – برشلونة في مرمى ريال بيتيس.

2. ماتيوس كونا – لايبزيغ في مرمى باير ليفركوزن.

3. زلاتان إبراهيموفيتش – لوس أنجلوس غلاكسي في مرمى تورنتو.

4. أجارا ناشوت – لاعب منتخب الكاميرون في مرمى نيوزيلاندا.

5. فابيو كوالياريلا – لاعب سامبدوريا في مرمى نابولي.

6. خوان كوينترو – لاعب ريفر بليت في مرمى راسينغ كلوب.

7. إيمي رودريجيز – لاعبة يوتا رويالز في مرمى سكاي بلو.

8. إيلي سيمبسون – لاعبة كليفتون فالي في مرمى سيون سويفتس لاديز.

9. أندروس تاونسند – لاعب كريستيال بالاس في مرمى مانشستر سيتي.

10. دانيل زوري – لاعب ديبرسين في مرمى فيرنيسفروس.

يشار إلى أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي آخر لاعب نال جائزة بوشكاش عن هدفه في الدوري الإنجليزي بشباك إيفرتون.