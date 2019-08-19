دييغو فورلان يهاجم كريستيانو رونالدو: أناني ومغرور

هاجم اللاعب الأوروغواياني المعتزل دييغو فورلان، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، ووصفه بالأناني والمغرور.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ عن فورلان قوله: ”كريستيانو رونالدو كان شخصًا أنانيًا في غرفة خلع ملابس مانشستر يونايتد، إنه ليس مثل ديفيد بيكهام“.

وأضاف فورلان الذي اعتزل كرة القدم قبل أيام: ”رونالدو أراد دائمًا أن يكون قريبًا من المرآة، كان يقضي اليوم بأكمله وهو ينظر إلى نفسه في المرآة“.

وشارك الثنائي فورلان ورونالدو معًا في غرفة ملابس مانشستر يونايتد، قبل أن يرحل فورلان صيف العام 2004 إلى فياريال الإسباني، في حين ظل رونالدو مع مانشستر يونايتد حتى العام 2009، عندما رحل إلى ريال مدريد الإسباني.

كما كشف فورلان أسباب مشاجرة أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق مع اللاعب ديفيد بيكهام.

وقال فورلان: ”“كانت مشاجرة كبيرة بينهما بعد المباراة (بعد الخسارة 0/2 أمام آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي) ،وأحدثت انشقاقًا كبيرًا في العلاقة بينهما في هذا الوقت“.

وتابع: ”فيرجسون لم يكن سعيدًا بالأداء، خاصة وأن روبرت بيرس (جناح آرسنال الأسبق) كان متفوقًا بالجبهة اليسرى ولم يستطع غاري نيفيل إيقافه ولم يقدم بيكهام له الميساعدة“.

وواصل فورلان ”في غرفة اللاعبين، بدأ فيرجسون وبيكهام في توجيه الإهانات لبعضهما البعض، وكل إهانة كانت أسوأ من قبلها، ثم انتهت المشاجرة ولكن أثناء مغادرة فيرجسون، تحدث بيكهام مرة أخرى وتفوه ببعض العبارات لذلك استدار له المدرب من جديد وركل أحد الصناديق الملقاة على الأرض باتجاه ديفيد“.

وأردف ”الأمر لم ينته عند ذلك، بل رمى فيرجسون مسمارًا على وجه بيكهام تسبب في قطع بحاجبه، وكان يستعدان للعراك من جديد لكن تدخل روي كين وفان نيستلروي لفصلهما“.

وأعلن المهاجم المخضرم دييغو فورلان، اعتزاله كرة القدم، قبل أيام، بشكل نهائي عن عمر 40 عامًا.

ولعب فورلان لأندية إنديبندينتي الأرجنتيني، وبينيارول الأوروغواياني، وإنتر البرازيلي، وأتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين، ومانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

ونال فورلان جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وكذلك هداف البطولة ذاتها إلى جانب 4 لاعبين آخرين، وسجل كل منهم 5 أهداف.

كما نال فورلان جائزة البيتشيتشي (هداف الدوري الإسباني)، موسم 2008/2009، والحذاء الذهبي لليويفا وكأس وكالة الأنباء الإسبانية العام 2005.