تقارير: صراع بين نابولي وموناكو لخطف ماورو إيكاردي من إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية عن دخول ناديي موناكو الفرنسي ونابولي الإيطالي في مفاوضات جادة مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف موقع ”فوتبول إيطاليا“، أن موناكو قدم عرضًا بقيمة 65 مليون يورو لإنتر ميلان، وحدد 12 مليون يورو راتبًا سنويًا للهداف الأرجنتيني، ليصبح أغلى لاعب ينضم إلى صفوف موناكو في التاريخ حال إتمام الصفقة.

ويعد فريق نابولي الإيطالي مهتمًا أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب، وسبق له أن قدم عرضًا بنفس القيمة تقريبًا للحصول على خدماته.

ودخل إيكاردي في صدامات عديدة مع إدارة النادي والإيطالي لوتشيانو سباليتي، مدرب الفريق السابق، طوال الموسم الماضي، ليصدر قرار بنزع شارة القيادة منه، قبل وصول الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد، الذي أصدر قرارًا بإبعاده تمامًا عن قائمة الفريق.

وأبدت أندية يوفنتوس وروما ونابولي الإيطالية رغبتها في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، لكن لم يتوصل أي منها لاتفاق رسمي بشأن حسم ضم اللاعب.

وشارك إيكاردي في 37 مباراة مع الفريق اللومباردي بمختلف المسابقات خلال الموسم الأخير، سجل خلالها 17 هدفًا وأسهم بـ5 تمريرات حاسمة.

يذكر أن المهاجم الأرجنتيني خاض 219 مباراة بقميص ”النيراتزوري“ في مختلف البطولات، سجل خلالها 124 هدفًا وصنع 28.