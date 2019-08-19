عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”نيمار سيلعب في برشلونة“.. وكوتينيو ”قصة فشل كبير“ (صور)

شكلت نتائج مباريات يوم السبت، في دوريات إسبانيا وفرنسا وإنجلترا، ومستقبل النجم البرازيلي نيمار والمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بوصول كوتينيو لألمانيا للتوقيع مع بايرن ميونخ وأسباب فشله في برشلونة وتطور وضع الويلزي غاريث بيل في ريال مدريد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بفوز أتلتيكو مدريد على خيتافي بصعوبة 1-0، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يبدأ بفوز“.

كما ركزت على نتائج الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد أول متصدر“.

كما اهتمت بالبرازيلي نيمار، وكتبت: ”حيرة كاملة في باريس سان جيرمان بسبب نيمار“.

كما تحدثت عن الويلزي غاريث بيل، وكتبت: ”بيل كان بعيدًا عن العمل التكتيكي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على عملية نادي برشلونة لإعادة نيمار، مؤكدة أن المفاوضات بين الفريقين مستمرة في التطور، وتحدثت عن تفاؤل برشلونة في التوصل لاتفاق قبل نهاية فترة الانتقالات.

كما اهتمت بالبرازيلي كوتينيو، وكتبت: ”قصة فشل كبير“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بخسارة إسبانيول على ملعبه أمام إشبيلية، وفوز أتلتيكو مدريد على خيتافي بفضل هدف من موراتا.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بالبرازيلي نيمار، وكتبت: ”نيمار سيلعب في برشلونة“، كما تحدثت عن وصول كوتينيو لميونخ لإنهاء إجراءات تعاقده مع البايرن.

الصحيفة تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على خيتافي، وكتبت: ”موراتا ينقذ 3 نقاط وجواو فيليكس يصاب“.

كما تحدثت عن غاريث بيل الذي تحول من غير مرغوب إلى حاسم في لقاء واحد.

الصحيفة اهتمت أيضًا بخسارة إسبانيول أمام إشبيلية.

آس

ركزت الصحيفة بدورها على عملية نيمار، لكن من باب ريال مدريد، وكتبت: ”نيمار: مدريد هجوم مضاد“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على خيتافي، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يفوز دون سحر“.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج لقاءات الدوري الإسباني الدرجة الأولى وتعافي الأرجنتيني ميسي الذي يسارع الزمن للعب في أقرب وقت.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

اهتمت الصحيفة بعودة فرانك لامبارد لملعب تشيلسي كمدرب للفريق، لكنه اكتفى بالتعادل أمام ليستر سيتي، وقال بعد اللقاء: ”كنا أفضل حين خسرنا 4-0″، في إشارة لخسارة الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد.

كما تحدثت عن اقتراب التشيلي ألكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، من الانتقال لإنتر ميلان.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على خسارة باريس سان جيرمان أمام رين 2-1 في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، وكتبت: ”رعد رين“.

كما اهتمت بتعادل سانت إيتيان أمام ستاد بريست 1-1.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي ما زال مصيره لم يحسم وتحدثت عن تحديد نابولي لموعد لحسم الصفقة.

كما تحدثت عن صفقات إنتر ميلان، وكتبت: ”كونتي متوقع سانشيز وأيضًا لورينتي“، وصفقات روما الذي ينتظر التوقيع مع مدافعين ومهاجم.

كما اهتمت بتعادل تشيلسي، وكتبت: ”دون ساري تشيلسي لا يفوز“.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن صفقات إنتر ميلان، وكتبت: ”سانشيز نعم، ديبالا لا“.

كما اهتمت بمصير المهاجمين الأرجنتينيين ماورو إيكاردي وغونزالو هيغواين المجهول على بعد أيام من بداية الدوري الإيطالي.

كما تحدثت عن تعاقد بريشيا مع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي.