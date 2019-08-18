أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. ألكانتارا في رحلة عائلية.. ومحمد صلاح يحتفي بأبطال العالم (صور)

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي ..

نيكولاس أوتامندي: هذه كرة قدم ويجب أن نواصلها

نشر نيكولاس أوتامندي، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صورًا من اللقاء الذي جمع بين السيتي وتوتنهام، وانتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وعلّق اللاعب أعلى الصور:“النتائج ليست كما توقعنا حتى الآن، أنا متأكد من أننا نستحق الكثير، لكن هذه كرة قدم ويجب أن نواصلها“.

توني كروس: بداية جيدة لريال مدريد

نشر توني كروس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورًا من اللقاء الذي جمع بين النادي الملكي وسيلتا فيغو والذي انتهى بفوز ريال مدريد 3/1، وعلّق اللاعب أعلى الصورة:“بداية جيدة“.

أندي لونيرجان: شكرًا ليفربول

نشر أندي لونيرجان، حارس المرمى نادي ليفربول الإنجليزي، صورًا له بقميص الريدز، وعلّق اللاعب أعلى الصور:“أحب التواجد في ليفربول لقد مر أسبوع واحد.. فاز بكأس السوبر وبـ 3 نقاط في ساوثهامبتون، شكرًا للجميع لجعلي أشعر بالترحيب“.

توبي ألدرفيريلد يحتفل بعيد ميلاد نجلته

نشر توبي ألدرفيريلد، لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، فيديو له عبر صفحته الشخصية برفقة زوجته ونجلته أثناء الاحتفال بعيد الأخيرة، وعلّق اللاعب أعلى الفيديو:“أختي الصغيرة كل عام وأنتِ بخير“.

محمد صلاح يحتفل بأبطال العالم

حرص محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي على الاحتفال بالإنجاز الذي حققه منتخب مصر للشباب بالفوز بكأس العالم تحت 19 عامًا، حيث علّق صلاح عبر صفحته: ”ألف مبارك لمنتخب اليد.. أبطال العالم“.

ألكانتارا في رحلة عائلية

نشر رافينيا ألكانتارا، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية، برفقة أفراد عائلته في رحلة بحرية، وعلّق اللاعب أعلى الصورة :“العائلة“.

ماتس هوملز: البداية كانت ناجحة

نشر ماتس هوملز، نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، صورة له من اللقاء الأخير الذي جمع بين دورتموند ونادي أوغسبورغ، والذي انتهى بفوز بروسيا دورتموند 5/1، وعلّق اللاعب:“البداية كانت ناجحة“.

سامي خضيرة: استفدنا من تجربة ترييستينا

نشر سامي خضيرة، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة من اللقاء الودي الذي جمع بين اليوفي وترييستينا، والذي انتهى بفوز السيدة العجوز بهدف دون ردٍ، وعلّق اللاعب أعلى الصورة:“اختبار يوم أمس كان يجب القيام به“.

الشارقة يحتفل بعيد ميلاد البروفيسور

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الشارقة، صورة للاعب الفريق إيغور كورنادو، وعلقت الصفحة أعلى الصورة:“اليوم أكمل البروفيسور إيغور كورنادو عامه الـ 27″.