إنتر ميلان يشن غارة مفاجئة على صفقة ريال مدريد ”المحبطة“

كشفت تقارير صحفية مفاجَأة مدوية تتعلق بالمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، المنضم إلى النادي الملكي في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، إن نادي إنتر ميلان يرغب بشدة في التعاقد مع يوفيتش، قبل إغلاق سوق الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل في العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن مسؤولي إنتر ميلان وضعوا يوفيتش بوصفه الخيار الهجومي الأول قبل نهاية الميركاتو.

ويرغب أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري في ضم مهاجم آخر إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو، المنتقل إلى الإنتر من مانشستر يونايتد الإنجليزي، خاصة بعد أن فشلت صفقة ضم البوسني إدين دزيكو، عقب تجديد اللاعب لعقده مع ناديه روما الإيطالي.

وانتقل يوفيتش، 21 عاماً، إلى ريال مدريد من نادي انتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، إلا أن تقارير إسبانية أشارت إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي ليس مقتنعًا بإمكانات يوفيتش، وفتح الباب أمام انتقاله إلى ناد آخر.

وكان يوفيتش تعرض للإصابة في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الودية التي أقيمت الشهر الماضي في نيوجيرسي، وانتهت بفوز الروخي بلانكوس 7-3، وعاد إلى تدريبات الريال مرة أخرى مطلع الشهر الجاري، ولعب لمدة 9 دقائق فقط في انتصار الريال على سلتا فيغو 3-1 أمس في افتتاح مباريات الميرينغي بالدوري الإسباني.