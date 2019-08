موسى ديمبلي نجم ليون الفرنسي على رادار يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات جادة للتعاقد مع موسى ديمبلي، نجم ليون الفرنسي، لدعم هجومه، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية في أوروبا.

وذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن مسؤولي اليوفي وضعوا أعينهم على ديمبلي الذي يتابعونه منذ أشهر.

وأشارت إلى حضور مندوبين من اليوفي خلال مباراة ليون وأنجيه، يوم الجمعة الماضي، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، لمتابعة اللاعب عن قرب.

وأوضحت أن ديمبلي تألق في لقاء أنجيه، حيث سجل هدفين ساهما في فوز كبير لفريقه بستة أهداف دون رد.

