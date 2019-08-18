عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”حرب الأعصاب“ بسبب نيمار.. و“الـ VAR يمنع انتصار الأبطال“ (صور)

شكل فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو بتواجد غاريث بيل والحرس القديم، وصفقة نيمار التي ما زالت تثير المزيد من الجدل، أهم عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بمستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي وإصابة ومدة غياب الأوروغوياني لويس سواريز وخلاف غوارديولا وأغويرو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد خارج ملعبه على سيلتا فيغو في بداية مشواره في الليغا ”دون الصفقات الجديدة“، وكتبت: ”الحرس القديم عاد أكثر جدية“.

كما تحدثت عن اللقاء الأول لأتلتيكو مدريد، والذي سيواجه خيتافي، وكتبت: ”بداية عهد جواو فيليكس“.

سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة البرازيلي نيمار، وكتبت: ”حرب الأعصاب“، في إشارة لصراع ثلاثي بين باريس سان جيرمان الذي يرغب في الحفاظ على نجمه أو كسب مبلغ مالي من بيعه، وبرشلونة وريال مدريد المتنافسين على خطفه.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز ريال مدريد على سيلتا، وكتبت: ”ريال مدريد يفوز بغاريث بيل رسمي“.

الصحيفة اهتمت بإصابة المهاجم لويس سواريز، الذي سيغيب حوالي شهر عن برشلونة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على صفقة نيمار وخطة برشلونة لإعادته للكامب نو، وكتبت: ”الخطة إعارة“، في إشارة لاستعارته ببند يسمح بشراء عقده بعد موسم.

كما تحدثت عن إصابة لويس سواريز، وكتبت: ”سواريز شهر من الغياب“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على سيلتا فيغو، وكتبت: ”فوز أبيض بالحرس القديم“.

الصحيفة اهتمت بخلاف غوارديولا وأغويرو بعد تغييره في لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو في بداية مشواره في الليغا، وكتبت: ”يعيشون، مدريد دون صفقات جديدة يهزم سيلتا“.

كما اهتمت باللقاء الأول لأتلتيكو مدريد حيث سيواجه خيتافي، وكتبت: ”الظاهرة جواو فيليكس يبدأ في واندا ميتروبوليتانو“.

كما اهتمت بنتائج لقاءات يوم السبت في الليغا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء رين وباريس سان جيرمان، وكتبت: ”الثأر الدائم“، في إشارة للقاء الفريقين في نهائي كأس فرنسا ولقاء السوبر الفرنسي حيث فاز كل فريق بلقب.

كما اهتمت بتعادل أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”مارسيليا وسط شهر من الشكوك“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي ما زال لم يحسم قراره النهائي بشأن الفريق الذي سيلعب له الموسم المقبل، في ظل تنافس نابولي ويوفنتوس على خدماته.

كما تحدثت عن اتفاق ماريو بالوتيلي مع بريشيا للعب في صفوفه الموسم المقبل.

الصحيفة اهتمت بخلاف غوارديولا وأغويرو خلال لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بالأرجنتيني باولو ديبالا، الذي يرفض الرحيل عن يوفنتوس ويرغب في البقاء.

كما تحدثت عن رسالة نابولي لإيكاردي، وكتبت: ”نابولي لإيكاري: قرر الآن“.

كما تحدثت عن المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي وقضية انضمامه لبريشيا، ومشكلة ميلان مع مهاجمه البولندي بيونتيك، الذي لا يسجل أهدافًا.

الصحف البريطانية

ستار سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل مانشستر سيتي وتوتنهام (2-2) وتدخل تقنية الفيديو لحرمان السماوي من الانتصار، معنونة: ”الـ VAR يمنع انتصار الأبطال“.

ديلي ميل

فيما شنت الصحيفة هجومًا على تقنية حكم الفيديو، وجاءت عناوينها كالتالي: ”بيب غوارديولا يطالب بردة فعل تجاه تقنية الفيديو VAR بعد تعثر مان سيتي“.

• أخطاء فادحة في تقنية الفيديو VAR!

• هناك أدلة بأن تقنية الفيديو لا تستطيع إيجاد التسلل بنسبة 100% بشكل صحيح.