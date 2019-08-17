عناوين الصحف الرياضية العالمية.. خسارة برشلونة وكوتينيو إلى بايرن ميونخ (صور)

شكلت هزيمة برشلونة أمام بلباو في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإسباني، واتفاق برشلونة وبايرن ميونخ على انتقال البرازيلي كوتينيو، وإصابة هازارد أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتمديد دجيكو لعقده مع روما واقتراب إيكاردي من نابولي.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على بداية الدوري الإسباني، وخسارة برشلونة أمام أتلتيك بلباو، وكتبت ”الليغا بدأت كبيرة“.

كما تحدثت عن بداية ريال مدريد أمام سيلتا فيغو، وكتبت:“ريال مدريد ضد كل شيء“ في إشارة لإصابة نجمه البلجيكي هازارد وغيابه عن اللقاء.

سبورت

اهتمت الصحيفة بخسارة برشلونة أمام بلباو في افتتاح لقاءات الموسم الجديد للدوري الإسباني، مؤكدة أن لاعبي فالفيردي لم يقنعوا في اللقاء.

كما تحدثت عن اتفاق برشلونة وبايرن ميونخ حول النجم البرازيلي، وكتبت:“كوتينيو يرحل لبايرن ميونخ ويفتح الباب أمام نيمار“، كما أكدت أن الصفقة “ تغلق الباب أمام رحيل غاريث بيل لبايرن ميونخ“.

كما تحدثت عن الفريق النسائي لبرشلونة الذي سيواجه يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

وتحدثت الصحيفة أيضًا عن إصابة هازارد وغيابه عن ريال مدريد.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بخسارة برشلونة أمام بلباو في افتتاح لقاءات الدوري الإسباني في موسمه الجديد بهدف من المخضرم أدوريز في الدقيقة الأخيرة.

كما تحدثت عن“اتفاق برشلونة وبايرن ميونخ من أجل إعارة كوتينيو“.

واهتمت الصحيفة بريال مدريد وسيلتا فيغو، وكتبت:“ريال مدريد يبدأ دون هازارد الذي أصيب ويغيب لمدة شهر“.

أس

ركزت الصحيفة على اللقاء الأول في الموسم الجديد لليغا، وخسارة حامل اللقب برشلونة أمام أتلتيك بلباو بهدف لصفر.

كما تحدثت عن اتفاق برشلونة وبايرن ميونخ بشأن انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو.

واهتمت الصحيفة باللقاء الأول لريال مدريد الذي يجد نفسه في رحلة شاقة لمواجهة سيلتا فيغو في غياب هازارد المصاب، وعودة جيمس رودريغيز وغاريث بيل.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن الفوز الكبير لأولمبيك ليون على إنجيه 6/0، مؤكدة أن الفريق انطلق بشكل جيد في الدوري بفوزين.

كما اهتمت بتصريحات لاعب أولمبيك مارسيليا الجديد الأرجنتيني بينيديتو، والذي قال:“لم يفت الأوان بعد“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل النجمين إيكاردي ودجيكو، وكتبت:“دجيكو يمدد عقده ويبقى في روما“ و“إيكاردي وحده بين نابولي ويوفنتوس“.

وتحدثت الصحيفة عن البداية المتعثرة لبايرن ميونخ وبرشلونة في الموسم الجديد.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل المهاجمين دجيكو وإيكاردي، وكتبت:“دجيكو يمدد وإيكاردي نحو نابولي“.

كما اهتمت بتورينو الذي سيواجه وولفرهامبتون الإنجليزي في الدور الفاصل للتأهل لدوري المجموعات في الدوري الأوروبي وسط تألق مهاجمه الإيطالي زازا.