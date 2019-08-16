تشيلسي يرفض دفع 9 ملايين إسترليني تعويضا لكونتي.. تعرّف على التفاصيل

خسر تشيلسي القضية التي رفعها مديره الفني السابق أنطونيو كونتي للحصول على تعويض عقب إقالته من منصبه لكن النادي اللندني استأنف ضد الحكم ليتم نظر القضية في محكمة التوظيف المركزية في لندن.

وحكمت المحكمة بدفع تشيلسي تسعة ملايين جنيه استرليني للمدير الفني الإيطالي كنوع من التعويض على إقالته من منصبه قبل انطلاق الموسم الماضي بوقت قصير ما أضاع عليه التعاقد مع ناد اخر.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن تشيلسي خسر معركته القانونية ضد كونتي في مايو/آيار الماضي وأمرته محكمة تابعة للدوري الإنجليزي بدفع تسعة ملايين لمدربه السابق كتعويض عن فترة الـ 12 شهرًا المتبقية من عقده لكن النادي رفض قبول الحكم.

وفي تطور درامي ، تم الآن إحالة قضية ”الفصل التعسفي“ ضد كونتي إلى محكمة التوظيف المركزية في لندن وتم نظرها يوم الجمعة.

ولم يحضر كونتي للمحكمة لكن محاميه حضر وكذلك محامي النادي خلال الجلسة التي استغرقت نحو ساعتين وأشار دفاع النادي أمام المحكمة الأولية، وليست جلسة اليوم، إلى أن معاملة كونتي للاعبين خاصة دييغو كوستا، الذي أرسل له رسالة نصية أبلغه فيها بعدم الاعتماد عليه، أضرت بمصلحة النادي.

وزعم تشيلسي بأن كونتي انتهك بنود عقده من خلال سلوكه تجاه اللاعبين وكبار مسؤولي النادي بينما رد محامي المدير الفني الإيطالي بأن تأخير إقالته حرمه من فرصة التعاقد مع ناد اخر ليبتعد عن التدريب طيلة الموسم الماضي.

وأقيل كونتي من تدريب تشيلسي في يوليو/تموز 2018 ، بعد عامين في ملعب ستامفورد بريدج لكن كان يتبقى عام كامل في عقده لكنه تولى تدريب إنتر ميلان خلال الصيف الحالي.

ودفع تشيلسي أكثر من 80 مليون جنيه استرليني كتعويض لمدربين سابقين منذ تولى رومان أبراموفيتش مسؤولية النادي منذ 16 عامًا لكن رفضه دفع أي تعويض لكونتي دفعه للقضاء.