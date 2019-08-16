عناوين الصحف الرياضية العالمية.. برشلونة وأتلتيك بلباو يقصان شريط افتتاح الدوري الإسباني والعنصرية تضرب من جديد (صور)

شكّلت عودة الدوري الإسباني الدرجة الأولى واللقاء الافتتاحي بين برشلونة وأتلتيك بلباو وتطورات مستقبل البرازيلي نيمار أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بإصرار زيدان على التعاقد مع مواطنه بول بوغبا وغياب ليونيل ميسي عن بداية الليغا، ومباريات الدوري الأوروبي واختيار ميسي وكريستيانو رونالدو وفان دايك للتنافس على جائزة أفضل لاعب أوروبي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة ببداية الدوري الإسباني الدرجة الأولى ونشرت صورًا لعدد من نجوم الفرق وكتبت ”هيا“.

كما أجرت الصحيفة حوارًا مع الحارس الإسباني آدريان بطل ليفربول في لقاء السوبر الأوروبي.

واهتمت كذلك باختيار رونالدو وميسي وفان دايك للتنافس على لقب أفضل لاعب أوروبي.



سبورت

ركزت الصحيفة عن عودة الدوري الإسباني وكتبت ”عودة الليغا“ متحدثة عن لائحة برشلونة لمواجهة بلباو في الافتتاح والتي تشهد غياب ميسي.

واهتمت بتصريح إرنيستو فالفيردي والذي قال: ”بدء الليغا دون لائحة كاملة ليس طبيعي“.

كما تحدثت عن رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على عثمان ديمبلي ضمن صفقة البرازيلي نيمار.

وتحدثت الصحيفة عن ريال مدريد وكتبت ”زيدان يضغط لأقصى حد من أجل التعاقد مع بول بوغبا“.



موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على بداية الليغا ونشرت صورة لغريزمان بقميص برشلونة وكتبت ”جائع لليغا“.

كما اهتمت باختيار ميسي ورونالدو وفان دايك للتنافس على أفضل لاعب أوروبي.

وتحدثت الصحيفة عن ريال مدريد وإصرار زيدان على التعاقد مع بوغبا أو لا أحد.

كما تحدثت ”موندو ديبورتيفو“

عن تأهل إسبانيول للدور الفاصل للتأهل لدوري المجموعات في الدوري الأوروبي.

أس

ركزت الصحيفة على عودة الدوري الإسباني وكتبت ”الليغا تعود “ وتحدثت عن اللقاء الافتتاحي بين برشلونة وأتلتيك بلباو والذي يشهد غياب ميسي.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن الاستفتاء الذي أجرته حيث طالب أغلب الجماهير ببقاء جيمس رودريغيز في ريال مدريد.

كما اهتمت ”أس“ بتصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني حول الخلافات الأخيرة ونظرته لليغا.



الصحف البريطانية

ميرور

اهتمت الصحيفة بتعرض قلب هجوم تشيلسي الشاب تامي أبراهام لشتائم عنصرية بعد إضاعة ضربة ترجيح خلال لقاء السوبر الأوروبي أمام ليفربول وكتبت أنه يكره الجحيم.



صن

اهتمت الصحيفة بعودة الثنائي أوزيل وكولاسيناك لتدريبات آرسنال بعد فترة غياب بسبب تهديدات من عصابات لندنية ومخاوف أمنية من تعرضهم لانتقام.

كما تحدثت عن دور المدافع الإنجليزي الجديد هاري ماغواير في مانشستر يونايتد وكتبت ”القائد هاري مفتاح ليونايتد“.



الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء أولمبيك ليون وأنجيه في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي وكتبت ”الملك ليون“.

كما تحدثت ”ليكيب“ عن أنطوان غريزمان وبدايته في الدوري الإسباني وكتبت ”غريزمان حكاية جديدة“.

كما اهتمت بصفقة عودة نيمار لبرشلونة وكتبت ”باريس سان جيرمان يحب عثمان ديمبلي“.

