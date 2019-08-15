إنتر ميلان يوافق على انتقال إيكاردي إلى نابولي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، الخميس، أن إنتر ميلان وافق على العرض الذي قدمه نابولي للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وأوضح موقع ”كالتشيو ميركاتو“، أن نابولي قدّم عرضًا إلى إنتر ميلان للتعاقد مع إيكاردي مقابل 70 مليون يورو.

وأضاف الموقع أن إنتر ميلان وافق على عرض نابولي، لكنه ينتظر الحصول على موافقة إيكاردي، الذي تردد أنه يريد الانتقال إلى يوفنتوس، وهو ما يرفضه إنتر ميلان.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“، إلى أن عرض نابولي يضمن حصول إيكاردي على 9 ملايين يورو سنويًا، ما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في نابولي.

ولا يريد أنطونيو كونتي، المدرب الجديد لإنتر ميلان، بقاء إيكاردي مع النيراتزوري، كما تعاقد الفريق مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع رغبته الواضحة في التتويج بلقب الدوري الإيطالي، بعد غياب نحو عقد من الزمن.

وسجل إيكاردي، البالغ من العمر 26 عامًا، مع إنتر ميلان 17 هدفًا وصنع 5 في 37 مباراة، الموسم الماضي 2018/2019.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان العام 2013، وسجل للفريق 124 هدفًا، وصنع 28 في 219 مباراة.