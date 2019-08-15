”يويفا“ يكشف عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا”، عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في أوروبا.

واختار ”يويفا“، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، يوم الخميس، الثلاثي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، وليونيل ميسي، نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

ومن المنتظر الكشف عن هوية الفائزين بالجوائز على هامش مراسم سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في 29 أغسطس الجاري بمدينة ”موناكو“ الفرنسية.

الجائزة فاز بها لوكا مودريتش الموسم الماضي، في ظل تنافس مع الدولي المصري محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.

وخرج صلاح من سباق المتنافسين على الجائزة هذا الموسم، بينما تواجد زميله فيرجيل فان دايك، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وبطل دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

الثنائي، ليونيل ميسي بطل الدوري الإسباني مع برشلونة، وكريستيانو رونالدو بطل السوبر والدوري في إيطاليا مع يوفنتوس، وبطولة دوري الأمم الأوروبية مع الأرجنتين.

ورغم أن صلاح حقق دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، لم يتواجد هو أو زميله ساديو ماني ضمن القائمة النهائية.

وجاء ترتيب باقي اللاعبين الذين خرجوا من القائمة النهائية كالتالي:

4- أليسون بيكر حارس ليفربول 57 نقطة

5- ساديو ماني لاعب ليفربول 51 نقطة

6- محمد صلاح لاعب ليفربول 49 نقطة

7- إيدن هازارد لاعب تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي 38 نقطة

8- ماتياس دي ليخت لاعب أياكس السابق، ويوفنتوس الحالي 27 نقطة

9- فرانكي دي يونغ لاعب أياكس السابق، وبرشلونة الحالي 27 نقطة

10- رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي 12 نقطة

وكان ”يويفا“ كشف النقاب مؤخرًا عن قائمة المرشحين للحصول على جوائز الأفضل في القارة العجوز عن العام الجاري 2019.

المرشحون لجائزة أفضل حارس في أوروبا

ضمت القائمة النهائية 3 حراس مرمى، وهم: البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي والمتوج بلقب دوري الأبطال، الفرنسي هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام ”وصيف دوري أبطال أوروبا“، الألماني تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني، والذي ودع المنافسات من نصف النهائي.

المرشحون لجائزة أفضل مدافع

ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدافع في أوروبا لعام 2019، كلًا من: ثنائي ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك وأرنولد بجانب ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي السابق والمنتقل حديثًا لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

وحصل فان دايك وأرنولد على لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مع ليفربول الإنجليزي، بينما ساهم ماتياس دي ليخت في تأهل أياكس أمستردام للدور نصف النهائي من المسابقة قبل أن ينتقل ليوفنتوس.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب وسط

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، أن قائمة المرشحين ضمت كلًا من: جوردان هندرسون لاعب ليفربول الإنجليزي، كريستيان إيركسن لاعب توتنهام، وفرانكي دي يونغ، لاعب أياكس أمستردام الهولندي والمنتقل حديثًا لصفوف برشلونة الإسباني.

المرشحون لجائزة أفضل مهاجم

وترشح كل من: ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي ليفربول الإنجليزي، ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.