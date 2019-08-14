أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية.. ”العملية نيمار“ تقترب من الحسم.. وبوغبا يدمر الثقة بين زيدان وبيريز

دخلت صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا في المراحل الحاسمة، قبل 17 يومًا على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية، حيث توقعت تقارير عديدة أن تنتهي ”العملية نيمار“ خلال الأيام القليلة المقبلة، ما لم تكن الساعات التي تسبق نهاية الأسبوع الجاري.

الصراع مستمر حول نيمار

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن مستقبل نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سيشهد 48 ساعة ستكون حاسمة لوجهته المستقبلية في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى اللقاء المباشر الأول الذي تم بين مسئولي برشلونة وباريس سان جيرمان أمس، والذي سيعقبه لقاء آخر في منتهى الأهمية بين رئيسي الناديين، جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، والقطري ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، غدًا الخميس في مدينة ليفربول.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن بارتوميو يدخل المفاوضات مع الخليفي من موقع القوة، في ظل العديد من العوامل، أولها استحالة استمرار العلاقة بين باريس سان جيرمان ونيمار، في ظل التوترات بين الطرفين من جهة، ورغبة اللاعب في الرحيل من جهة أخرى، إضافة إلى هتاف جماهير سان جيرمان ضد نيمار في المباراة الافتتاحية لبطل فرنسا في الدوري، ليغ 1.

وتابعت بقولها: ”العنصر الثالث الذي يلعب أيضًا في صالح برشلونة هو رغبة نيمار في العودة إلى البلوغرانا، ورفضه مبدأ الانتقال إلى ريال مدريد، رغم وجود عرض من النادي الملكي لضم اللاعب، وبالتالي فإن إدارة باريس سان جيرمان لن تستطيع بيع البرازيلي الدولي إلى الميرينغي دون موافقته“.

وأردفت قائلة: ”نقطة الخلاف الرئيسية بين مسئولي برشلونة وباريس سان جيرمان حاليًا هي كيفية إتمام الصفقة، حيث يريد البارسا أن تكون العملية تبادلية، وتضم انتقال البرازيلي كوتينيو إلى سان جيرمان إضافة إلى مبلغ يتراوح بين 60 إلى 80 مليون يورو، في حين يضع مسئولو بي إس جي حدًّا أدنى يبلغ 180 مليون يورو لبيع اللاعب البرازيلي“.

ولم يفقد ريال مدريد الأمل في ضم نيمار حتى اللحظة، رغم أنه أصبح قريبًا من عودة تاريخية إلى برشلونة.

وأشارت صحيفتا مدريد ”ماركا“ و“آس“ إلى أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان طلب من ريال مدريد مواطنه الشاب فينسيوس جونيور ليكون ضمن صفقة نيمار.

وحسب الصحيفتين فالمدير الرياضي لباريس سان جيرمان يعتقد أن فينسيوس جونيور سيكون أفضل بديل لنيمار في الفريق لكونه يملك مؤهلات جيدة، إضافة لسلوكه الجيد خارج الملعب.

ورفضت إدارة ريال مدريد المقترح لكونها ترى في البرازيلي نجمًا للمستقبل، رغم كون الفريق الفرنسي قدم المقترح مرتين.

ورغم ذلك، فإن إدارة ريال مدريد لا تزال متمسكة بالأمل في حسم صفقة نيمار، في ظل العلاقات المتوترة للغاية بين ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة، وعدم رغبة الأول في إعادة قائد السليساو السابق إلى البلوغرانا.

أزمة بوغبا

قالت تقارير صحفية إن هناك أزمة حقيقية في أروقة نادي ريال مدريد الإسباني، على خلفية الفشل حتى الآن في ضم الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية أن عدم ضم بوغبا إلى الريال أصاب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرينغي، بحالة غضب شديدة للغاية.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، عن الصحفي الإسباني الشهير دييغو توريس، قوله إن فشل صفقة بوغبا يجعل زيدان على حافة الاستقالة من تدريب ريال مدريد.

وأشار توريس إلى أن زيدان هدد بالاستقالة نظرًا لأنه وعد بوغبا بضمه إلى ريال مدريد في الموسم الجديد، إلا أن هذا الوعد لم يتحقق، مما وضع ”زيزو“ في موقف شديد الحرج أمام مواطنه، الذي قال مرارًا إنه يريد خوض تحد جديد خارج ”أولد ترافورد“، بعد 3 مواسم قضاها برفقة مانشستر يونايتد، بعد انتقاله من يوفنتوس الإيطالي.

وتابع توريس بقوله: ”فشل صفقة بوغبا أدى إلى توسيع الفجوة بين زيدان ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز؛ لأن الأول كان يضع بوغبا بوصفه ركيزة أساسية لمشروعه الجديد في النادي الملكي“.

وازدادت صعوبة إتمام صفقة بوغبا في الميركاتو الحالي، نتيجة إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا، يوم الخميس الماضي، ولن يكون باستطاعة المانيو ضم لاعب بديل قبل يناير المقبل.

وسوف تغلق سوق الانتقالات أبوابها في إسبانيا وعدد آخر من دول أوروبا يوم 2 سبتمبر المقبل.

الخطة البديلة في روما

قالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية إن نادي روما الإيطالي وضع الخطة البديلة في حالة فشل مساعيه في التعاقد مع الأرجنتيني غونزالو هيغواين، لاعب يوفنتوس أو مواطنه ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي روما بدأوا بحث التفاوض مع نادي لايبزيغ الألماني، للتعاقد مع المهاجم تيمو فيرنر، الهدف السابق لنادي ليفربول الإنجليزي.

ويملك روما ميزة كبيرة في خطف فيرنر، كون عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ينتهي في منتصف العام المقبل، ولم يُبد أي رغبة في التجديد حتى الآن.

مصير ديبالا

قال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إن فرص انضمام الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي تراجعت بشدة.

وأشار الموقع إلى عدم وجود أي عروض رسمية حتى الآن من جانب النادي الفرنسي لضم ديبالا، الذي ترددت حوله الكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية.

وتابع الموقع بقوله إن نادي إنتر ميلان يراقب عن كثب موقف ديبالا، خاصة بوجود احتمال كي تتم صفقة تبادلية مع يوفنتوس، ينتقل من خلالها ديبالا إلى النيراتزوري وإيكاردي إلى اليوفي.

صفقة جزائرية في مونشنغلادباخ

انتقل المدافع الجزائري الدولي رامي بن سبعيني إلى صفوف بروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم قادمًا من ستاد رين الفرنسي اليوم الأربعاء.

ونشر النادي الألماني صورة لبن سبعيني (24 عامًا) مع ماكس إيبرل المدير الرياضي، بينما يحمل قميص النادي رقم 25، وكتب أنه ارتبط بتعاقد مع اللاعب العربي حتى يونيو 2023.

وقال إيبرل لموقع النادي ”رامي هو اللاعب الذي كنا نبحث عنه في تشكيلتنا، إنه يستطيع اللعب كظهير أيسر أو كقلب دفاع، ويملك خبرة كبيرة اكتسبها من ثلاث سنوات ناجحة في صفوف فريق جيد في الدوري الفرنسي“.

وساهم بن سبعيني في تتويج الجزائر بكأس الأمم الأفريقية في مصر الشهر الماضي.

وبدأ بن سبعيني مسيرته في صفوف الناشئين في شباب قسنطينة الجزائري، وانتقل إلى أكاديمية الناشئين في نادي بارادو وذهب إلى أوروبا وعمره 19 عامًا عندما التحق بفريق ليرس البلجيكي.

ولعب بن سبعيني مع مونبلييه الفرنسي على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إلى ستاد رين في 2016 ويصبح من العناصر الأساسية هناك.