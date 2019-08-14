عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”صفقة تساوي 250 مليون يورو“.. تعاقد ريال مدريد المستحيل (صور)

شكلت مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي والذي ستقوده حكمة لأول مرة في التاريخ ومستقبل النجم البرازيلي نيمار في ظل التطورات الجديدة ومفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمستقبل عدة لاعبين كالإسباني رودريغو المرتبط بأتلتيكو مدريد والأرجنتينيين ديبالا وإيكاردي والبوسني دجيكو ،كما اهتمت بمشاكل زيدان في ريال مدريد.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية :

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على صفقة رودريغو مهاجم فالنسيا وكتبت “ تتويج لسوبر أتلتيتكو ”.

كما تحدثت عن البرازيلي نيمار وصراع برشلونة وريال مدريد وكتبت “ صفقة تساوي 250 مليون يورو ”.

الصحيفة اهتمت بالسوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي من خلال الحارسين الإسبانيين “ أدريان – كيبا : صراع من أجل لقب ”.

سبورت

اهتمت الصحيفة بالبرازيلي نيمار وأكد أن هناك تفاؤلًا في برشلونة بعد لقاء باريس وكتبت :“ إنه يقترب ”.

كما اهتمت بريال مدريد وكتبت :“ بيل وجيمس مشاكل زيدان ”.

و تحدثت الصحيفة عن برشلونة وكتبت :“ فالفيردي يملك تشكيل البداية ”.

كما اهتمت بلقاء السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي من خلال الحكمة الفرنسية التي ستدير اللقاء.

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بصفقة نيمار من خلال مطالب كل من برشلونة وباريس سان جيرمان حيث يرغب الفريق الإسباني في عملية تبادل بين لاعبين ويرغب الفريق الفرنسي في المال ولاعبين.

كما تحدثت عن قرب تعاقد أتلتيكو مدريد مع المهاجم الإسباني رودريغو من فالنسيا.

وتحدثت عن لقاء السوبر الأوروبي وكتبت :“ ليفربول – تشيلسي : أول نهائي تقوده امرأة ”.

آس

اهتمت الصحيفة بلقاء برشلونة وباريس سان جيرمان حول نيمار فيما يتواجد النجم البرازيلي في البرتغال وكتبت :“ نيمار ، البحر والشمس ”.

كما اهتمت بمصير بول بوغبا وكتبت :“ تعاقد ريال مدريد مع بوغبا مستحيل حسب الصحافة الإنجليزية ”.

كما اهتمت بلقاء السوبر الأوروبي حيث يحاول لامبارد مدرب تشيلسي إيقاف طموحات ليفربول ، كما تحدثت عن اقتراب أتلتيكو مدريد من التعاقد مع رودريغو مهاجم فالنسيا.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مستقبل التشيلي ألكسيس سانشيز في مانشستر سيتي وكتبت :“ سانشيز مهدد باللعب للفريق الثاني سوى في حالة الرحيل خارج الفريق ”.

كما اهتمت بلقاء السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي مؤكدة أن لامبارد مصر على لاعبيه الصغار لتحقيق الفوز على منافسه بطل أوروبا.

كما تحدثت عن معاقبة مانشستر سيتي بغرامة مالية بسبب تعاقداته مع لاعبين قاصرين.

ميرور سبورت

اهتمت الصحيفة بلقاء السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي وكتبت “ حان دورنا : كلوب يريد ملحمة جديدة في إسطنبول ”.

كما تحدثت عن رغبة زيدان في صفقة بول بوغبا وإفلات مانشستر سيتي من عقوبة كبيرة بسبب التعاقدات مع قاصرين.

الصحف الفرنسية

ليكيب

الصحيفة اهتمت بمستقبل البرازيلي نيمار وكتبت “ الأفضلية لبرشلونة ”.

كما اهتمت بلقاء السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي من خلال الحكمة الفرنسية وكتبت :“ فرابرت بطلة بين النجوم ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل الثنائي إيكاردي ودجيكو وكتبت: “ إيكاردي ودجيكو سجناء السيدة “ في إشارة لارتباط مستقبلهما بقرار يوفنتوس.

كما تحدثت عن سوق الانتقالات في إيطاليا وكتبت :“ مليار ولم تنته بعد ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الأرجنتيني باولو ديبالا والذي تربطه عدة أخبار بالخروج من يوفنتوس مؤكدة أن اللاعب يملك حب جماهير السيدة العجوز.

كما اهتمت بلقاء السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي والذي ستقوده امرأة لأول مرة في التاريخ.