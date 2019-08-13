أبرز تغريدات تويتر الرياضية: كريم بنزيما يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد.. ومحمد صلاح يغرد بالتركية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رحيم ستيرلينغ مع طفل التوحد

نشر رحيم ستيرلينغ، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ما ذكره شقيق أحد الأطفال المصابين بالتوحد والذي قال عبر صفحته، حيث نشر صورة للاعب برفقة الطفل المصاب، وقال أعلى الصورة: ”يوم مع أخي الصغير إنه مصاب بالتوحد وكل يوم معركة معه، لحمله على الذهاب إلى أماكن، للتحدث مع الآخرين“، فيما علق ستيرلينغ قائلًا: ”كل شيء عن الحب“.

أغويرو ينعى تاتا

حرص سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على تقديم واجب العزاء في وفاة جوسيه لويس تاتا والذي وافته المنية اليوم، حيث نشر أغويرو نعي الاتحاد الأرجنتيني في نجم منتخب التانغو السابق.

لوكاكو يرد على رسالة والدته

نشر روميلو لوكاكو، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، فيديو له برفقة والدته والتي وجهت رسالة لنجلها عقب الانتقال لنادي الإنتر، قائلة: ”رسالة فراق من الأم إلى الابن.. حظًا سعيدًا في مغامرتك المقبلة“، وعلق لوكاكو أعلى الفيديو قائلًا: ”أحبك يا أمي“.

إيفان بيريسيتش يعد جماهير البايرن بأقصى جهد

نشر الكرواتي إيفان بيريسيتش المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني صورة له بقميص الفريق البافاري وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”أعدك أن أبذل قصارى جهدي كل يوم“.

بيكيه جاهز لليغا

نشر جيرارد بيكيه، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق الكتالوني، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”جاهز لليغا“.

إيفان راكيتيتش مع الفريق الفائز

لاعب نادي برشلونة الإسباني نشر صورة عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق برفقة زملائه وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”مرة أخرى في برشلونة، مع الفريق الفائز“، عقب فوز فريق راكيتيتش في التقسيمة التي أجراها المدير الفني.

كريم بنزيما يوجه رسالة لجماهير الريال

فيما نشر الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق الملكي اليوم، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”قريبًا“، كرسالة لجماهير ناديه عن تقديم مستوى مختلف في الموسم المقبل مع انطلاق منافسات الدوري الإسباني.

خيسي رودريغيز يحتفل بعيد ميلاد نجله

نشر الإسباني خيسي رودريغيز، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورًا له عبر صفحته الشخصية برفقة أبنائه أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نجله، وعلق أعلى الصور قائلًا: ”عيد ميلاد سعيد جونيور خيسي إنه لمن دواعي سروري أن أرى كيف تنمو“.

محمد صلاح: مرحبًا تركيا

فيما قال محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عبر صفحته الشخصية: ”مرحبًا تركيا“، عقب وصول بعثة الريدز إلى إسطنبول؛ استعدادًا للقاء السوبر الأوروبي الذي سيجمع بين ناديي ليفربول وتشيلسي، غدًا الأربعاء.