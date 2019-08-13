كريستيانو رونالدو يوضح أسباب تفوقه على ميسي

يعتقد كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، أن فوزه بدوري أبطال أوروبا مع أكثر من نادٍ يمنحه أفضلية على منافسه التاريخي ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وفاز رونالدو بالمسابقة خمس مرات، مرة واحدة مع مانشستر يونايتد وأربع مرات مع ريال مدريد، بينما فاز ميسي بها أربع مرات مع برشلونة، حيث قضى حياته المهنية بأكملها.

وقال الهداف التاريخي لريال مدريد لموقع DAZN: ”الفرق بيني وبين ميسي هو أنني لعبت في العديد من الأندية وفزت بدوري الأبطال مع أندية مختلفة. كنت هداف البطولة في ستة مواسم متتالية. ولا يوجد الكثير من اللاعبين المتوجين بدوري الأبطال خمس مرات؛ لذلك أعتقد أني أجد نفسي في هذه البطولة“.

”ميسي لاعب ممتاز سيتذكره الجمهور ليس فقط بفوزه بالكرة الذهبية خمس مرات، لكن لأنه يتطور عامًا بعد عام مثلي، أستيقظ كل صباح وفي ذهني التدريب لتحقيق تقدم جديد وليس فقط لكسب المال. الحمد لله، أنا لا أفتقر إلى المال، لذلك ما أريد أن أحصده، مكانًا في تاريخ كرة القدم“.

وفاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا عام 2015، وهو آخر لقب للفريق حتى الآن والرابع لميسي، وحينها كان رونالدو حصد لقبين فقط، لكن النجم البرتغالي توج بثلاثة ألقاب متتالية مع ريال مدريد بين عامي 2016 و2018.

وكان نهائي هذا العام بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير قد شهد غياب اللاعبين.

ورونالدو هو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 126 هدفًا، بينها 65 في مرحلة خروج المغلوب خلال 162 مباراة.

وفي المقابل، خاض ميسي 135 مباراة في دوري الأبطال وسجل 112 هدفًا، منها 46 هدفًا في مباريات خروج المغلوب.