يوفنتوس يرغب في ضم نجم توتنهام في صفقة انتقال حر

كشفت تقارير صحفية الخطة التي استعان بها نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسين، نجم وسط نادي توتنهام الإنجليزي.

وقال موقع ”فوتبول إيطاليا“، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إن يوفنتوس يراقب عن قرب الموقف النهائي لإريكسين قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الـ 2 من سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن خطة يوفنتوس تقوم على إقناع اللاعب بعدم التجديد لناديه توتنهام، حال عدم انتقاله إلى ريال مدريد قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، كي يكون إريكسين حرًّا في اختيار النادي الذي سينتقل إليه الموسم المقبل.

وأكدت أن إدارة يوفنتوس حسمت أمرها بالتعاقد مع إريكسين في صيف 2020، عندما ينتهي عقد اللاعب مع السبيرز، ووقتها سيكون لاعبًا حرًّا يستطيع اليوفي التوقيع معه في صفقة انتقال مجانية، دون أن يدفع أي مقابل لنادي توتنهام.

وتميز يوفنتوس في الميركاتو الصيفي الحالي باستغلال ”الصفقات المجانية“، إذ نجح في ضم الفرنسي أدريان رابيو من باريس سان جيرمان، والويلزي آرون رامسي من أرسنال الإنجليزي، بعد نهاية عقدي اللاعبين مع الناديين، وبالتالي فقد حصل عليهما دون مقابل مادي، ولم يتحمل بطل إيطاليا سوى قيمة عقد النجمين.

ويُعتبر إريكسين هدفًا لنادي ريال مدريد الإسباني في ميركاتو الصيف، إلا أن الهدف الأول للنادي الملكي هو الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، يليه الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب أياكس أمستردام.