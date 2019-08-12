إنتر ميلان يرفع سعر إيكاردي حتى لا ينتقل إلى يوفنتوس

تمسك نادي إنتر ميلان بعدم رحيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم الفريق إلى منافسه يوفنتوس في الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع ”كالتشيو ميركاتو“ أن انتقال إيكاردي إلى يوفنتوس أمر صعب الحدوث، ولذلك بالغ في القيمة المالية للموافقة على بيع اللاعب بنحو 80 مليون يورو، ولن يتم التفكير في أي عروض أقل من المبلغ المالي المحدد من جانب إدارة النادي.

وشهدت الفترة الماضية مرحلة جفاء بين إدارة نادي إنتر ميلان والمهاجم إيكاردي، ولذلك طلب الرحيل عن صفوف الفريق في أسرع وقت وستكون الوجهة المقبلة هي يوفنتوس الإيطالي.

واهتم نادي إنتر ميلان بالحصول على خدمات النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، وقد يلجأ إلى تنفيذ صفقة تبادلية، وهو ما قد يتحقق خلال الفترة المقبلة، وما زال لديه وقت حتى 2 سبتمبر المقبل، موعد غلق سوق الانتقالات الصيفية.