كونتي صرف 150 مليون يورو لإعادة إنتر ميلان لمنافسة يوفنتوس على قمة الكرة الإيطالية

يحاول المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي إعادة إنتر ميلان للمنافسة على الألقاب محليًا في إيطاليا ومزاحمة فريقه السابق يوفنتوس المسيطر في السنوات الأخيرة، ولذلك صرف كثيرًا في سوق الانتقالات الصيفية وما زال بإمكانه التعاقد مع لاعبين جدد.

وصرف إنتر ميلان 150 مليون يورو حوالي نصفها في صفقة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد والتي كلفت الفريق 65 مليون يورو زائد متغيرات.

وتعاقد الإنتر مع 9 لاعبين جدد وحده الأوروغوياني دييغو غودين وقع كلاعب حر بعد نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد والبقية دفع إنتر ميلانو مقابل التعاقد معهم.

كما دفع إنتر ميلان 22 مليون يورو للتعاقد مع النمساوي فلانتينو لازارو قادمًا من هيرتا بيرلين و20 مليون يورو مقابل الإيطالي ماتيو بوليتانو قادمًا من ساسولو و12 مليون يورو مقابل نيكولو باريلا قادمًا من كالياري والحارس الروماني يونوت رادو قادمًا من جنوة و8 ملايين يورو مقابل إيدي سالسيدو و6،5 مليون يورو مقابل الحارس البرازيلي غابرييل برازاو و5 ملايين يورو مقابل ستيفانو سينسي لإعارته من ساسولو مع خيار شراء عقده .

وأعار ميلان الحارسين الشابين الروماني يونوت رادو لجنوة وغابرييل برازاو لألباسيتي بعد شراء عقودهما.

وما زال أنطونيو كونتي يرغب في التوقيع مع المهاجم البوسني إيدين دجيكو لاعب روما لتعويض رحيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي وقد يرفع نفقات الفريق لأكثر من 200 مليون يورو.

ويعرف المدرب السابق ليوفنتوس أن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي يحتاج فريقًا قويًا وصلبًا ولذلك أصر على إبعاد كل اللاعبين الذين لا يوافقون فكره كالكرواتي بيريسيتش الذي يقترب من بايرن ميونخ والأرجنتيني ماورو إيكاردي بسبب مشاكله السابقة مع الإدارة والذي ما زال مصيره معلقًا بين عدة فرق.