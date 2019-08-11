حال فشل ضم فيدال.. خطة بديلة لإنتر ميلان للانقضاض على راكيتيتش

بدأ نادي إنتر ميلان الإيطالي، إغراء الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش؛ للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية من خلال توفير راتب كبير.

وذكر موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، أن الإنتر يجهز للانتهاء من صفقة التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة.

وحال فشل المفاوضات سيتم اللجوء إلى الخطة البديلة من خلال التعاقد مع راكيتيتش، مع الانتظار حتى الساعات الأخيرة قبل موعد غلق سوق الانتقالات الصيفية في 2 سبتمبر المقبل.

وتابع الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان سيلجأ إلى تلك الخطة البديلة والانتظار حتى الساعات الأخيرة؛ لتجنب المزاد على سعر اللاعب الآخذ في الارتفاع، خاصة بعد تمسك برشلونة بالتفريط في خدمات اللاعب الدولي الكرواتي في صفقة لن تقل عن 50 مليون يورو.

ويلعب مسؤولو إنتر ميلان على تصريحات الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، بعدما رفض التأكيد أن راكيتيتش سيستمر في صفوف الفريق من عدمه، مما فتح باب التكهنات عن اقتراب اللاعب عن الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.