التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد روما

يواجه ريال مدريد نظيره روما الإيطالي، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأولمبيكو في ختام الاستعدادات لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويفتتح ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة سيلتا فيغو يوم 17 أغسطس الجاري.

كان الملكي قد حقق الفوز في آخر مبارياته الودية على ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدف أحرزه النجم البلجيكي إيدين هازارد، ليسجل أولى أهدافه مع الفريق عقب انتقاله الصيف الجاري من تشيلسي الإنجليزي.

وتعرض الميرينغي لعدد من الهزائم في مبارياته الودية هذا الصيف، كان أبرزها أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف في إطار بطولة كأس أودي، التي أقيمت في مدينة ميونخ الألمانية.

وشدد الموقع الرسمي للريال، على أن المباريات السابقة في ملعب روما تدعو إلى التفاؤل، الانتصار كان حليف النادي الملكي في آخر مواجهتين في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: ”كان اللقاء الأول من دور الـ16 من تلك المنافسة في 2016 هو أول ظهور لزيدان كمدرب في أفضل مسابقة قارية، واللقاء الثاني في مرحلة المجموعات من الموسم الماضي وانتهت كلتا المباراتين بذات النتيجة 2-0.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، أودريوزولا.

خط الوسط: كروس، إيسكو، مودريتش.

خط الهجوم: هازارد، رودريغو، كريم بنزيما.

التشكيل المتوقع لروما:

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: سبينازولا، مانشيني، فازيو، فلورينزي.

خط الوسط: بيليغريني، دياوارا، كلويفرت.

خط الهجوم: أوندير، بيروتي، دجيكو.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع مباراة ريال مدريد وروما عبر قناة الشارقة الرياضية بتعليق عبدالحميد الجسمي.