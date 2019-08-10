أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: رحيم ستيرلينغ يحتفل بـ“الهاتريك“.. وفان دايك ينتظر التتويج بالسوبر الأوروبي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

ليروي ساني يهنئ زملاءه

حرص ليروي ساني، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على تهنئة زملائه عقب فوز السيتي بخماسية على حساب ويستهام، في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي، ونشر اللاعب صورة من احتفالات زملائه، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”عمل جيد يا شباب“.

رحيم ستيرلينغ يحتفل بالهاتريك

احتفل ستيرلينغ، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بالهاتريك الذي سجله اليوم في شباك ويستهام، ونشر صورة من احتفالات الفريق بأحد أهدافه التي تم حسمها عبر تقنية “ الفار“، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”مازال فريق VAR غاضبًا للغاية، لا يزال سعيدًا بالأهداف الثلاثة.. دع السباق يبدأ“.

آندير هيريرا يواصل تدريباته التأهيلية

نشر آندير هيريرا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فيديو له عبر صفحته الشخصية أثناء أدائه التدريبات التأهيلية عقب الإصابة التي لحقت به منذ أيام، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”بالفعل أعمل“.

أنطونيو روديغر: تدريب جيد للأسبوع الأول

نشر أنطونيو روديغر لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورًا من تدريبات الفريق، استعدادًا للقاء الغد أمام مانشيستر يونايتد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”تدريب جيد للأسبوع الأول“.

فالكاو يهنئ منتخب كولومبيا للسيدات

حرص النجم الكولومبي فالكاو على تهنئة منتخب السيدات عقب الانتصار الذي حققه المنتخب بالفوز على منتخب الأرجنتين، وحصد ذهبية ألعاب الأمريكيتين للسيدات، وعلق اللاعب عبر صفحته قائلًا: ”مبروك على هذا النصر العظيم البلد كله فخور جدًا بالعمل والنضال الذي أدى بهما إلى النصر“.

فان دايك: 3 نقاط مهمة وننتظر التتويج بالسوبر الأوروبي

نشر فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورًا من احتفالاته بفوز فريقه في الأمس، على حساب نادي نوريتش سيتي في الجولة الأولي للدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”3 نقاط كبيرة لبدء الموسم مع الكثير لمواصلة العمل، ولكن لدينا منصة رائعة للبناء عليها الآن، نراكم جميعا في إسطنبول“.

ماتيو غندوزي: لا تترك أول مباراة غدًا

نشر اللاعب ماتيو غندوزي، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورًا من تدريبات فريق الغانرز اليوم، وعلق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”تدريب جيد اليوم، لا تترك أول مباراة غدًا“، فمن المقرر أن يلتقي غدًا آرسنال مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

ماريو غوتزه: مستعدون للجولة التالية

نشر ماريو غوتزه، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”الجولة التالية“، كإشارة إلى جاهزية لاعبي دورتموند على المنافسة على لقب الدوري الألماني المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل.

فاران: جاهزون للقاء روما

نشر رافائيل فاران، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له من تدريبات الفريق الملكي، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”التدريب قبل مباراة روما غدًا“، حيث تعد آخر اللقاءات الودية لريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد.