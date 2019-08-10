أتلتيكو مدريد يسقط يوفنتوس في بطولة الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

اقتنص أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على نظيره يوفنتوس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وسجل الموهبة البرتغالية جواو فيليكس، هدفي الروخيبلانكوس بالدقائق 24 و33، فيما سجل سامي خضيرة هدف يوفنتوس الوحيد بالدقيقة 29.

ونجح أتلتيكو في التقدم بالنتيجة بإحراز الهدف الأول بالدقيقة 24، عن طريق البرتغالي جواو فيليكس، بطريقة جميلة وبعد عرضية مميزة من كيران تريبير.

وتمكن يوفنتوس من معادلة النتيجة بالدقيقة 29، من تسديدة سامي خضيرة من على حدود منطقة الجزاء.

وواصل فيليكس، مهاجم أتلتيكو، تسجيله أهدافًا مميزة بعدما نجح في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في مرمى يوفنتوس بالدقيقة 33، بعد تمريرة طولية خلف الدفاع، حولها فيليكس بلمسة واحدة في المرمى.

وأنقذ يان أوبلاك، حارس الروخي بلانكوس، مرماه من فرصة هدف ليوفنتوس بالدقيقة 85، بعد محاولة من باولو ديبالا نجم اليوفي.