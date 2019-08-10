أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس.. 2-1 لـ“الروخي بلانكوس“ (فيديو)

يتقدم فريق أتلتيكو مدريد بثنائية مقابل هدف على نظيره يوفنتوس، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال، البطولة الودية التي تجري تحضيرًا للموسم الجديد.

وتقدم أتلتيكو أولًا عن طريق جواو فليكس، ثم تعادل لليوفي سامي خضيرة، وتقدم مجددًا أتلتيكو مدريد عن طريق فليكس.

الكأس الدولية للأبطال : يوفنتوس 0 * 1 أتلتيكو مدريد | هدف جواو فيليكس في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/ZX7k58cJBh — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 10, 2019

الكأس الدولية للأبطال : يوفنتوس 1 * 1 أتلتيكو مدريد | هدف سامي خضيره في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/YuzNZ5TtEp — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 10, 2019

الكأس الدولية للأبطال : يوفنتوس 1 * 2 أتلتيكو مدريد | ثنائية لجواو فيليكس .. في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/pMzAQBV5y3 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 10, 2019

وستكون قائمة أتلتيكو كاملة في هذه المواجهة بعد استدعاء كل من الكولومبي سانتياغو آرياس والأوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز والغاني توماس بارتي للقائمة التي ستواجه فريق يوفنتوس وديًا.

كما سيعود الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، للظهور مرة أخرى أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بعدما حدثت بينهما مشادة من خلال الحركات بين كل منهما في مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ووقتها قرر الاتحاد الأوروبي للعبة ”يويفا“ معاقبة الثنائي على خلفية بعض التصرفات المتعلقة بالمباراة.