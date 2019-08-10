أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس.. 2-1 لـ“الروخي بلانكوس“ (فيديو)

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس.. 2-1 لـ“الروخي بلانكوس“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

يتقدم فريق أتلتيكو مدريد بثنائية مقابل هدف على نظيره يوفنتوس، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال، البطولة الودية التي تجري تحضيرًا للموسم الجديد.

وتقدم أتلتيكو أولًا عن طريق جواو فليكس، ثم تعادل لليوفي سامي خضيرة، وتقدم مجددًا أتلتيكو مدريد عن طريق فليكس.

وستكون قائمة أتلتيكو كاملة في هذه المواجهة بعد استدعاء كل من الكولومبي سانتياغو آرياس والأوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز والغاني توماس بارتي للقائمة التي ستواجه فريق يوفنتوس وديًا.

كما سيعود الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، للظهور مرة أخرى أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بعدما حدثت بينهما مشادة من خلال الحركات بين كل منهما في مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ووقتها قرر الاتحاد الأوروبي للعبة ”يويفا“ معاقبة الثنائي على خلفية بعض التصرفات المتعلقة بالمباراة.

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