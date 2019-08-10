تقارير: يوفنتوس غاضب من سامي خضيرة إثر رفضه عدة عروض للرحيل

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، أن إدارة يوفنتوس غاضبة من الألماني سامي خضيرة بسبب رفضه عدة عروض للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة ”Calciomercato“، فلاعب الوسط الألماني البالغ 32 عامًا، تلقى عروضًا من فريقي بشكتاش وفنربخشة من تركيا وولفرهامبتون الإنجليزي وفرق في الدوري الأمريكي للمحترفين، لكنه رفض كل العروض.

وكان يوفنتوس قد أخبر الدولي الألماني السابق بكونه يستطيع الرحيل بعد تعاقد الفريق مع الفرنسي أدريان رابيو والويلزي أرون رامزي.

وكان آرسنال ضمن الفرق المرشحة للتعاقد مع اللاعب، خصوصًا حين ظهر في ملعب الإمارات لمشاهدة لقاء الفريق أمام أولمبيك ليون لكن المدرب الإسباني أوناي إيمري نفى رغبة الفريق في ضمه.

وكان يوفنتوس يأمل في بيع اللاعب لكون عقده لن ينتهي سوى صيف 2021 بعدما مدده في بداية الموسم الماضي.

ولن يستطيع اخضيرة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز سوى في حال إلغاء عقده مع يوفنتوس ويصبح لاعبًا حرًا بعد نهاية فترة التعاقدات في إنجلترا الخميس الماضي.