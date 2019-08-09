أبرز تغريدات تويتر الرياضية: هاري ماغواير يستعد للحلم وأغويرو في حملة إعلانية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

أغويرو في حملة إعلانية لإحدى شركات الملابس

شارك سيرجيو أغويرو لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في حملة إعلانية لإحدى شركات الملابس الرياضية، حيث نشر اللاعب فيديو له عبر صفحته الشخصية وعلق قائلًا: ”على استعداد للبدء من جديد“.

هاري كين: على استعداد للذهاب غدًا

نشر هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية وعلق قائلًا: ”على استعداد للذهاب غدًا“، حيث يستعد كين لانطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

جورجينيو فينالدوم: انطلاق الموسم من الأنفيلد

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة جماعية للريدز وعلق قائلًا: ”مباراة أخيرًا .. انطلاق الموسم في الإنفيلد الليلة، لا يوجد مكان مثل بيتي هل أنت مستعد لبدء هذا“.

أدريان ميغيل: العد التنازلي يبدأ الليلة

نشر الإسباني أدريان سان ميغيل حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الرسمية قبل انطلاق الدوري الإنجليزي وعلق قائلًا: ”العد التنازلي… يبدأ من جديد الليلة“.

يايا توريه يدعم مانشستر سيتي

حرص الإيفواري يايا توريه نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي السابق على دعم فريقه السابق قبل بدء منافسات الدوري الإنجليزي، حيث نشر صورة لشعار النادي عبر صفحته الشخصية وعلق قائلًا: ”الدوري الممتاز يبدأ اليوم أردت أن أقول….. تعال إلى المدينة !!! سأهتف للفتيان.. إنه فريق مثير وسأشاهد كل لعبة ترتدي اللون الأزرق“.

سواريز: الانضمام لأياكس من أفضل قرارات حياتي

أعاد لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني ما نشرته الصفحة الرسمية لنادي أياكس أمستردام الإنجليزي والتي نشرت صورة لسواريز بقميص النادي للمرة الأولى منذ 12 عامًا، وعلق قائلًا: ”واحدة من أفضل القرارات التي اتخذتها في حياتي المهنية، قمت بالتوقيع مع نادٍ قدم لي كل شيء“.

هاري ماغواير: أسبوع تحقيق الأحلام

نشر هاري ماغواير لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية وعلق قائلًا: ”يا له من أسبوع، تتحقق الأحلام حيث انضم اللاعب إلى قلعة الأولد ترافولد منذ أيام قليلة قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي“.

زياش سعيد بالتجديد

نشرت الصفحة الرسمية لنادي أياكس أمستردام الهولندي فيديو للاعب الفريق حكيم زياش وهو تبدو عليه السعادة عقب تجديد تعاقده مع ناديه وعلقت قائلة: أياكس حكيم سعيد، ماذا عنك؟“.

رونالدينيو بقميص البرازيل

نشر البرازيلي رونالدينيو لاعب نادي برشلونة السابق صورة له بطريقة كاريكاتيرية عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده، وعلق بالإشارة التي اشتهر بها في الملاعب عقب تسجيل كل هدف.

الأهلي ينعى والد مهاجمه

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الشد من أزر مهاجم الفريق صلاح محسن، حيث نشرت نعيًا لوالد اللاعب الذي وافته المنية اليوم قائلة: ”النادي الأهلي ينعي والد الكابتن صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم“.