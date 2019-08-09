عناوين الصحف الرياضية العالمية.. نيمار بين ريال مدريد وبرشلونة ومستقبل كوتينيو (صور)

شكّلت نهاية سوق الانتقالات في إنجلترا، وتأثيرها على مصير عدة لاعبين كالفرنسي بول بوغبا والإيفواري ويلفريد زاها والويلزي غاريث بيل والأرجنتيني باولو ديبالا، ومستقبل البرازيليين نيمار وفيليب كوتينيو، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بلقاءات الدوري الأوروبي، وبداية الدوري الفرنسي، وسوق الانتقالات في إيطاليا، واللقاءات الإعدادية بين برشلونة ونابولي ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية ليوم 9 أغسطس 2019:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بإغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا وعلاقته بريال مدريد وكتبت ”نيمار في الأفق“ مؤكدة أن إقفال السوق في إنجلترا يعني أن بوغبا أصبح مستحيلًا، ويفتح الباب لمحاولة تعاقد الفريق مع نيمار.

الصحيفة اهتمت بفوز إسبانيول الكبير خارج ملعبه إف سي لوزيرين السويسري 3/0 في ذهاب الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي.

سبورت

ركزت الصحيفة، على البرازيلي نيمار وكتبت ”نيمار.. برشلونة هجوم مضاد“ في ظل الأخبار الذي تحدثت عن رغبة ريال مدريد في خطف اللاعب.

كما اهتمت بمستقبل كوتينيو، بعد إغلاق سوق إنجلترا وكتبت ”بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ويوفنتوس الفرق التي بإمكانها ضم كوتينيو“.

الصحيفة، تحدثت عن فوز إسبانيول الكبير خارج ملعبه في الدوري الأوروبي، واستعدادات برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية للمواجهة الثانية ضد نابولي، كما اهتمت بريال مدريد وكتبت ”زيدان دون بوغبا ومع غاربيث بيل“ بعد إقفال سوق الانتقالات في إنجلترا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم البرازيلي نيمار وكتبت ”نيمار.. أفضلية لبرشلونة“.

كما اهتمت بنهاية ميركاتو إنجلترا وعدم رحيل كوتينيو مما يدفع برشلونة لإشراكه في صفقة مواطنه نيمار.

الصحيفة تحدثت عن استعدادات برشلونة للمواجهة الثانية أمام نابولي في أمريكا وفوز إسبانيول في ذهاب الدور الإقصائي الثالث في الدوري الأوروبي.

كما اهتمت بالفرنسي بول بوغبا وكتبت ”ريال مدريد.. بوغبا مهمة مستحيلة“.

أس

اهتمت الصحيفة بالنجم البرازيلي نيمار وكتبت ”نيمار في المزاد العلني“ مؤكدة أن برشلونة وريال مدريد الوحيدان القادران على التعاقد معه.

كما اهتمت بمستقبل فيليب كوتينيو الذي لن يذهب للدوري الإنجليزي الممتاز، ويفرض على برشلونة إيجاد حل لبيعه.

الصحيفة تحدثت أيضًا، عن مواجهة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الودية، اليوم السبت.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة، على اليوم الأخير من الانتقالات في إنجلترا، وفشل انتقال ويلفريد زاها، وكتبت ”زاها وافق ضد رغبته في البقاء في كريستال بالاس لغاية يناير“.

كما اهتمت بعودة المهاجم المخضرم أندي كارول لنيوكاسل في اليوم الأخير من الميركاتو.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على افتتاح الدوري الفرنسي الدرجة الأولى بلقاء موناكو وليون، مؤكدة أنه بداية بقوة عالية.

كما اهتمت بالبرازيلي نيمار وكتبت ”نيمار.. ريال مدريد على المراقبة“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بتعاقد إنتر ميلان رسميًا مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادمًا من مانشستر يونايتد.

كما تحدثت عن مستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي يبحث عن ملاذ هاربًا من إنتر ميلان، مؤكدة أن روما دخل المنافسة ونابولي يحاول التعاقد معه ويوفنتوس ينتظر.

الصحيفة تحدثت عن اللقاء المنتظر بين يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي وكتبت ”ساري ممنوع“.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن مصير عدة لاعبين فيما تبقى من سوق الانتقالات وكتبت ”إيكاردي – يوفنتوس و ديبالا – باريس سان جيرمان ونيمار – ريال مدريد“.

كما اهتمت بالفوز الكبير لتورينو في الدوري الأوروبي على حساب شاختار سوليغورسك البلاروسي 5/0.

كما تحدثت عن انتقال لوكاكو نحو إنتر ميلان، مؤكدة أن الجماهير تعتقد أنه سيقود فريقها نحو لقب الدوري الإيطالي.